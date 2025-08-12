Hajduk je prije pet godina prodao 5000 dresova. Evo koliko ih je prodao prošle godine

Prema tim podacima, splitski klub je tijekom prošle godine prodao 50 tisuća dresova, dok je prodajni odjel ukupno zaradio nešto više od 8.5 milijuna eura.

Profit na dresovima od oko 3.5 milijuna eura, Hajduku pripada oko milijun?

Značajan je to porast u odnosu na 2023. godinu, kada je prodano 29 tisuća dresova, dok je prihod prodajnog odjela iznosio malo više od 6.6 milijuna eura. Prihod samo od prodaje dresova iznosio je oko dva milijuna eura.

Primijene li se te brojke na podatke iz 2024. godine, prodaja 50 tisuća dresova Hajduku bi trebala donijeti nešto manje od 3.5 milijuna eura.

Jasno, Hajduku ne ide cijeli taj iznos, nego treba odbiti poreze, troškove prodaje i udio koji u prodajnoj cijeni imaju tehnički sponzori kluba. Podsjetimo, Hajdukov tehnički sponzor je do lipnja prošle godine bio Macron, a nakon lipnja Adidas.

Taj udio je poslovna tajna, ali prema procjenama, Hajduku je pripadalo između 20 i 30 posto cjelokupnog iznosa, što bi značilo da je Hajduk 2024. od dresova dobio otprilike između 700 tisuća i milijun eura, piše Index.

Nastavak rasta

Prošlogodišnji podaci potvrđuju da se nastavlja trend Hajdukovog rasta u prodaji. Prije samo pet godina, 2020., Hajduk je prodao tek 5039 dresova. Ta brojka je već 2021. skočila na preko 12 tisuća, velikim dijelom zahvaljujući i dolasku Marka Livaje, čijih se dresova prodalo oko 3 tisuće.

Usporede li se tako brojke iz 2024. s brojkama iz 2020. godine, dolazi se do zaključka da je Hajdukova prodaja dresova u tom razdoblju porasla za gotovo 900 posto. Hoće li se tako nastaviti u 2025., još uvijek nije poznato.