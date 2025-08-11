Hajduk je pobijedio Goricu golovima iz penala. Evo što Sudačka komisija kaže o tome

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom Layecom objavila je analizu situacija iz drugog kola SuperSport HNL-a. Podsjetimo, u pet utakmica proteklog vikenda bilo je pet crvenih kartona, po jedan na svakoj utakmici, što se dogodilo prvi put otkad deset klubova igraju u SHNL-u.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Priopćenje je objavljeno na službenoj stranici HNS-a.

HAJDUK - GORICA (48. minuta); gruba igra

Nakon što je gostujući vratar obranio udarac, gostujući branič br. 32 i domaći napadač br. 24 sukobili su se za loptu u gostujućem kaznenom prostoru. Napadač je prvi igrao loptom pri čemu ga je u zakašnjelom startu, snažnim udarcem nogom iznad lijevog gležnja, udario suparnički igrač.

Sudac nije uočio prekršaj i pustio je da se igra nastavi. Nakon nekoliko sekundi VAR je preporučio sucu pregled snimke za moguće dosuđivanje kaznenog udarca i crvenog kartona zbog grubog prekršaja. Nakon kratkog pregleda, i prema smjernicama PNI za fizički izazov:

Udarac iznad gležnja

Sila i intenzitet kontakta

Uganuće gležnja zbog sile i intenziteta

Sudac je odlučio dosuditi kazneni udarac i isključiti prekršitelja. Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju i konačne odluke suca.

HAJDUK - GORICA (60. minuta); kazneni udarac

Tijekom napada domaće momčadi u gostujućem kaznenom prostoru, domaći napadač br. 22 kontrolirao je loptu kada ga je gostujući branič br. 5, zakašnjelim starom prema lopti, udario u nogu. S obzirom na to da branič nije dotaknuo loptu, već je udario napadača u desnu nogu, sudac, koji je bio ispravno pozicioniran, dosudio je kazneni udarac.

Komisija nogometnih sudaca suglasna je s odlukom suca. Budući da komunikacija između suca i VAR sobe nije bila učinkovita, sudac se morao pomaknuti prema klupi kako bi VAR potvrdio odluku.