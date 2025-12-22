Hajduk jako oslabljen za utakmicu protiv najvećeg iznenađenja SHNL-a

Hajduk je u 18. kolu na Poljudu pobijedio Vukovar rezultatom 2:1, no pobjeda je skupo plaćena. U idućem prvenstvenom susretu splitski klub bit će bez dvojice ključnih igrača – Marka Livaje i Ante Rebića.

Domaćin je utakmicu završio s tek osam igrača u polju nakon što je sudac Zdenko Lovrić u drugom poluvremenu u razmaku od samo tri minute isključio Rebića i Livaju. Rebić je već u prvom dijelu imao žuti karton zbog prigovora, a drugi je dobio zbog grubog prekršaja, nakon intervencije VAR-a. Livaja je, pak, isključen ubrzo nakon ulaska u igru – prvo je zaradio žuti karton zbog skidanja dresa prilikom proslave pogotka, a potom i drugi zbog namjernog ispucavanja lopte nakon označenog prekida.

Zbog suspenzije obojica neće konkurirati za sljedeću prvenstvenu utakmicu, koju će Hajduk, nakon zimske stanke, igrati 24. siječnja, u prvoj utakmici 2026. godine. Na Poljud tada stiže Istra, jedno od najugodnijih iznenađenja sezone.

Momčad trenera Oriola Riere do trećeg je mjesta stigla uvjerljivim pobjedama u gostima kod Osijeka (5:1) i Varaždina (3:1), a trenutačno ima 11 bodova manje od drugoplasiranog Hajduka.

Hajduk će tako u prvoj utakmici nove godine biti značajno oslabljen. Livaja je protiv Vukovara, iako je ušao s klupe, postigao pobjednički pogodak, dok je Rebić u posljednja dva kola bio u sjajnoj formi, s ukupno dva gola i dvije asistencije.