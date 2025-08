HAJDUK – ISTRA 1961 2-1: Karačićev prvijenac doveo Bijele do pobjede, Kolarićev kriterij smiješan i neujednačen

Nogometaši su Hajduka danas s početkom od 21 sat trebali igrati protiv Istre 1961 na Poljudu na otvaranju nove prvenstvene sezone, no utakmica je zbog nevremena odgođena za 21:45. Tko tada nije bio na stadionu, propustio je spektakl koji se rijetko viđa. Naime, Torcida je po najvećoj kiši i gromovima iznad glave pjevala i potrudila se da atmosfera ne jenja ni najmanje. Iako se na gol čekalo do posljednje minute poluvremena kada je Benrahou zabio s 11 metara, drugo je odmah započelo golom Prevljaka za 1:1, a u 86. je minuti Karačić prvijencem doveo Hajduk do pobjede i konačnih 2:1.

Bijeli su uoči početka prvenstva već odigrali dva susreta s azerbejdžanskom Zirom te su se plasirali u 3. kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Prvi susret odigran je u Bakuu i završio je rezultatom 1:1, a u drugom, odigranom u četvrtak, Hajduk je nakon produžetaka pobijedio s 2:1.

Hajdukov trener Garcia u sljedeća dva prvenstvena susreta ne može računati na Livaju zbog crvenog kartona kojeg je dobio u posljednjoj utakmici prošle sezone, u dvoboju sa Šibenikom na Šubićevcu.

U sljedeće dvije utakmice trener Bijelih ne može računati ni na novo napadačko pojačanje, Rebića, koji zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Italiji, također ne može nastupiti u prva dva prvenstvena kola.

Hajduk i Istra 1961 posljednji put su igrali na Poljudu krajem travnja te su gosti tada slavili s 1:0. Momčad iz Pule vodio je naš sadašnji trener Gonzalo Garcia koji je Bijele službeno preuzeo 13. lipnja, a Istra 1961 u novoj sezoni angažirala je trenera Gorana Tomića.

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kruno Šarić iz Županje, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca je Dario Kulušić iz Šibenika.

U trećoj je minuti Durdov tražio suigrače na drugoj strani, ali lopta je preletjela sve. Dvije minute nakon pokušao je Hrgović iz daljine, ali Nasraoui je blokirao. U 9. je minuti Koski hvatao Kalika za dres nakon kratkog kontakta, a potom je odgurnuo Brajkovića koji se tu našao, Kolarić je dosudio prekršaj za Istru.

U 16. je minuti zaiskrilo nakon Kolarićeve greške, Kalik je krenuo izvesti prekršaj koji je pretrpio, no Radošević je dotrčao i htio mu iščeprkati loptu, a glavni sudac dosudio je ponovno prekršaj za Istru na štetu Hajduka. Dvije minute kasnije Brajković je pretrpio prekršaj, Kolarić ni to nije vidio. U 20. je minuti Brajković ubacio s lijeve strane, no Durdov nije stigao pokupiti tu loptu. Četiri minute kasnije Durdov je ostao ležati nakon što ga je Nasraoui faulirao, ali pridigao se, obrisao suze i nastavio s igrom. U 26. je minuti Istra imala korner nakon Šarlijine intervencije na Frederiksenov pokušaj, a potom su nakon izbijanja Hrgovića dobili novi s druge strane, Ivušić je uhvatio taj pokušaj.

U 31. je minuti Hajduk imao korner, izveo ga je Benrahou, Karačić je pucao glavom, Kolić je obranio, a onda je pokušao Pajaziti, no nije otišlo u okvir gola. Tri je minute kasnije pucao i Kalik iz daljine, Kolić je obranio. U 35. je minuti Brajković prošao lijevo i ubacio za Šarliju čiji je udarac ponovno obranio Kolić. U 42. je minuti požutio Maurić nakon prekršaja, no Splićani nisu opasnije zaprijetili golu Istre zbog zaleđa prilikom izvođenja slobodnog udarca. U 44. se minuti Koski provukao i pokušao prebaciti Ivušića, no lopta je otišla u korner, ali hajdukovci su se obranili. Minutu potom Krovinović je pao u šesnaestercu nakon prekršaja, a Kolarić je dosudio ispred. Nakon VAR pregleda, utvrđeno je da je Krovinović ipak pao u kaznenom prostoru. Izvođač s 11 metara bio je Benrahou koji je zabio za 1:0 i prednost Hajduka na poluvremenu.

Početkom drugog poluvremena, točnije u 48. je minuti Istra poravnala rezultat. Šarlija je utopio Pajazitija dodavši mu loptu dok je imao Maurića na leđima. Tu je grešku iskoristio Lawal koji je dodao za Prevljaka, a on je mirno poslao loptu u mrežu za 1:1. U 54. je minuti požutio Kalik nakon prekršaja.

U 62. je minuti Hajduk napravio dvostruku izmjenu, Durdova i Brajkovića zamijenili su Šego i Bamba. Tri minute kasnije Rozić je zamijenio Lawala. U 66. je minuti Prevljak iznenadio Ivušića, lopta je nezgodno odskočila, no srećom, nije Istra ozbiljnije zaprijetila. Minutu zatim Kalik je pokušao glavom nakon ubačaja Bambe, lopta je otišla pored vrata. U 71. je minuti Bamba ponovno ubacio, ovoga puta prizemno, a Kalikov je pokušaj otišao ponovno pokraj vratnice. Dvije minute nakon, Kalik je oduzeo loptu i prošao po lijevoj strani, ali srušen je u kaznenom prostoru, Kolarić je pokazao na korner usprkos Kolićevim rukama na Kalikovim nogama.

U 75. je minuti Kalik ponovno pucao, no opet nije bilo preciznosti u šutu. Potom je mijenjala Istra: Prevljaka je zamijenio Bangura, Frederiksena Celija, a Maurića Djurić. Tada je Torcida zapalila svoj pirotehnički arsenal, ali pohvalna je činjenica što nijedna baklja nije izgorjela izvan tribine. Bijele su prilikom bakljade bodrili pjesmom: „I kada padaš ti i kad ne ide, osvrni se, iza tebe sve odjekuje“. Tri je minute kasnije Pukštas zamijenio Benrahoua. U 84. je minuti Skoko zamijenio Kalika. Dvije minute potom Hajduk dolazi u vodstvo: Krovinović je nakon prekršaja dodao za Bambu, on ubacio u kazneni prostor lijevom, a Karačić glavom poslao loptu u mrežu za 2:1 i prvijenac u dresu Hajduka.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade Istra je imala slobodan udarac s desne strane, Mlačić je odbio taj pokušaj.

To je ujedno bila i posljednja prilika utakmice na Poljudu koja se ipak uspjela odigrati. Bijeli nisu razočarali 25 051 navijača koji je ostao u nemogućim uvjetima na stadionu i pogledao ne toliko sadržajnu i atraktivnu utakmicu.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Brajković, Benrahou, Durdov

Klupa: Silić, Pocrnjić, Diallo, Sigur, Šego, Raçi, Melnjak, Pukštas, Sanyang, Jurak, Skoko, Hodak

ISTRA 1961: Kolić - Kadušić, Koski, Nasraoui, Heister - Lončar, Radošević, Maurić - Frederiksen, Prevljak, Lawal

Klupa: Paus-Kunšt, Ivanišević, Marešić, Robertsson, Rozić, Bangura, Ayuma, Djurić, Jay, Taraba, Celija, Nemet