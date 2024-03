Hajduk – Istra 1961 1-0: Pamte se tri boda, igra je za zaborav

Bijeli su od 17:10 na Poljudu po kišnom vremenu pred više od 18 000 gledatelja dočekali Istru 1961 u ogledu 25. kola SuperSport HNL-a. Strateg Bijelih u današnjem susretu nije mogao računati na Ferra, Melnjaka, Žapera i Nikolu Kalinića, Šarlija koji se ozlijedio u posljednjem kolu je na klupi, a posebno je oduševljenje izazvao i Perišić u zapisniku. Na klupi protivničke momčadi nalazi se nekadašnji Hajdukov trener, Paolo Tramezzani.

Početak susreta u kišom natopljenom Splitu bio je poprilično mlak, bez izglednih prilika. Tek je u 12. minuti sijevnuo Mikanovićev ubačaj koji je Majkić boksao u korner. U 16. su minuti počeli problemi za Bijele, Uremović se uhvatio za koljeno, a nekoliko minuta kasnije morao ga je zamijeniti Prpić. Potonji je u 23. minuti spriječio nalet Istre. U 25. minuti Kadušić je požutio nakon rušenja Dialloa. Jedna od rijetkih efektnih akcija stigla je u 28. minuti, Livaja je dodao Brekalu, a on je lijepo uposlio Krovinovića, no ništa od opasnosti po gostujući gol zbog zaleđa.

U 34. minuti još jedna odlična prilika za Bijele, Livaja je proigrao Pukštasa koji je utrčao u kazneni prostor, no udarac mu je blokiran. U 37. minuti bivši se hajdukovac Erceg sjurio prema Lučićevu golu i zabio, no pogodak je poništen zbog evidentnog zaleđa. U 42. minuti Mikanović je odlično ubacio na pet metara od Majkića, Pukštas je za pola koraka zakasnio na tu loptu. Do kraja poluvremena koje je općenito bilo siromašno prilikama opći se dojam nije popravio.

Hajduk je u nastavak utakmice ušao s Dajakuom umjesto Brekala. Novak na terenu odmah je dao obol poboljšanju domaće igre i pogotku koji je prodrmao uspavale momčadi. Diallo je dodao Dajakuu čiji je ubačaj stigao do Krovinovića koji je postavio 1:0 u 48. minuti. Uslijedio je Ercegov pokušaj iskosa, Lučić je dobro intervenirao. Marešićev faul nad Livajom u 50. minuti podigao je tenzije, a bez komentara nije prošlo ni Ercegov konflikt s Mikanovićem. Erceg je u 57. minuti opasno pucao iz skoka sa šest metara od Lučića, lopta je prošla pored gola. Kod Istre su zatim iz igre izišli Lawal i Kadušić, a ušli Vuk i Lisica.

Dajaku je u 69. minuti dobro ciljao Livaju, lopta je bila malo previsoka za glavu Hajdukova kapetana. Uslijedile su izmjene: u domaćoj su momčadi izišli su Sahiti i Krovinović, a ušli Kalik i Kleinheisler, dok je kod Istre umjesto Petrusenka na teren ušao Matheus. U 82. minuti nakon pogreške Prpića Sigur je prekršajem zaustavio Vuka i zaradio žuti karton. U 84. minuti Istra je ostala s desetoricom na terenu: Blagojević je nakon prekršaja na Pukštasu, koji je bio vrijedan prvog žutog kartona, demonstrativno napucao loptu, tako zaradivši isključenje. U 85. minuti i Erceg se upisao u sučevu knjižicu. U 86. minuti Livaja se odlično izborio za udarac i snažno opalio s 18 metara, prošlo je malo pored gola.

Zbog prekida (izmjene, pirotehnika i rasprave sa sucem) došlo je do 9 minuta nadoknade. Lučić je boksao Matheusov pokušaj iz kornera iz prve minute dodanog vremena. Livaja se u 4. minuti nadoknade pokušao upisati u strijelce udarcem iz okreta nakon Kalikova dodavanja, Majkić je obranio. Potom je Livaja napustio igru, nakratko ga je zamijenio Čuić. U 8. minuti nadoknade zbog prekršaja je požutio i Pukštas. Ercegovo zaleđe u 99. bilo je posljednja „prilika“ na susretu, Hajduk je osvojio sva tri boda pogotkom Krovinovića.

Utakmica zasigurno neće ostati zapamćena po ljepoti nogometa ni poraznoj statistici udaraca u okvir, eventualno po broju prekršaja, što dovoljno govori o susretu.

HAJDUK: Lučić - Mikanović, Uremović, Elez, Diallo - Pukštas, Krovinović, Kalik - Sahiti, Livaja, Brekalo

Klupa: L. Kalinić, Prpić, Perišić, Kalik, Odjidja, Benrahou, Dajaku, Trajkovski, Kleinheisler, Šarlija, Hrgović, Čuić

ISTRA 1961: Majkić - Kadušić, Majstorović, Marešić - Valinčić, Petrusenko, Maurić, Blagojević, Devetak - Fago, Erceg

Klupa: Ćorić, Paus, Hujber, Koski, Lisica, Ekong, Matheus, Douglas, Iovu, Vuk, Ćalušić, Filet