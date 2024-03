Hajduk – Istra 1961 0-0: Početak siromašan prilikama, obje su momčadi ostale dužne gledateljima

Bijeli od 17:10 na Poljudu dočekuju Istru 1961 u ogledu 25. kola SuperSport HNL-a. Strateg Bijelih u današnjem susretu ne može računati na Ferra, Melnjaka, Žapera i Nikolu Kalinića, Šarlija koji se ozlijedio u posljednjem kolu je na klupi, a posebno je oduševljenje izazvao i Perišić u zapisniku. Na klupi protivničke momčadi nalazi se nekadašnji Hajdukov trener, Paolo Tramezzani.

Početak susreta u kišom natopljenom Splitu bio je poprilično mlak, bez izglednih prilika. Tek je u 12. minuti sijevnuo Mikanovićev ubačaj koji je Majkić boksao u korner. U 16. su minuti počeli problemi za Bijele, Uremović se uhvatio za koljeno, a nekoliko minuta kasnije morao ga je zamijeniti Prpić. Potonji je u 23. minuti spriječio nalet Istre. U 25. minuti Kadušić je požutio nakon rušenja Dialloa. Jedna od rijetkih efektnih akcija stigla je u 28. minuti, Livaja je dodao Brekalu, a on je lijepo uposlio Krovinovića, no ništa od opasnosti po gostujući gol zbog zaleđa.

U 34. minuti još jedna odlična prilika za Bijele, Livaja je proigrao Pukštasa koji je utrčao u kazneni prostor, no udarac mu je blokiran. U 37. minuti bivši se hajdukovac Erceg sjurio prema Lučićevu golu i zabio, no pogodak je poništen zbog evidentnog zaleđa. U 42. minuti Mikanović je odlično ubacio na pet metara od Majkića, Pukštas je za pola koraka zakasnio na tu loptu. Do kraja poluvremena koje je općenito bilo siromašno prilikama opći se dojam nije popravio.

HAJDUK: Lučić - Mikanović, Uremović, Elez, Diallo - Pukštas, Krovinović, Kalik - Sahiti, Livaja, Brekalo

Klupa: L. Kalinić, Prpić, Perišić, Kalik, Odjidja, Benrahou, Dajaku, Trajkovski, Kleinheisler, Šarlija, Hrgović, Čuić

ISTRA 1961: Majkić - Kadušić, Majstorović, Marešić - Valinčić, Petrusenko, Maurić, Blagojević, Devetak - Fago, Erceg

Klupa: Ćorić, Paus, Hujber, Koski, Lisica, Ekong, Matheus, Douglas, Iovu, Vuk, Ćalušić, Filet