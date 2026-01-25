Close Menu

HAJDUK – ISTRA 1-2: Bijeli upisali poraz u prvoj utakmici proljetnog dijela sezone, publika ekspresno napustila Poljud 

Na kišnom su Poljudu slavili Istrijani rezultatom 1:2 odnosno golovima Prevljaka iz 10. minute i Frederiksena iz 21. minute, a Splićani su do jedinog gola došli preko Robertssona koji je postigao autogol

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Istre 1961 u prvoj utakmici nastavka sezone u okviru 19. kola SuperSport HNL. Na kišnom su Poljudu slavili Istrijani rezultatom 1:2 odnosno golovima Prevljaka iz 10. minute i Frederiksena iz 21. minute, a Splićani su do jedinog gola došli preko Robertssona koji je postigao autogol. Publika je Poljud napustila u rekordnom roku, a dio je publike i zazviždao.

Bijeli su jesenski dio sezone završili kao drugoplasirana momčad s osvojenih 37 bodova, jednim manje od Dinama koji drži vodeću poziciju na tablici.

Trener Garcia u ovoj utakmici sigurno nije mogao računati na Livaju Rebića koji su u posljednjem prvenstvenom dvoboju s Vukovarom 1991 dobili crvene kartone zbog čega moraju pauzirati jednu utakmicu. 

Hajduk i Istra 1961 odigrali su dvije utakmicu u aktualnoj sezoni. U prvoj na otvaranju prvenstva Bijeli su s 2:1 slavili na Poljudu, a u drugoj odigranoj u listopadu Hajduk je na Aldo Drosini pobijedio s uvjerljivih 3:0. 

Glavni sudac je bio Mateo Erceg iz Benkovca, pomagali su mu Goran Pataki iz Đakova i Luka Kurtović iz Osijeka, a četvrti sudac je bio Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR sudac bio je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba. 

Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za Mladena Bartolovića, Hajdukova bivšeg igrača, koji je preminuo 19. siječnja.

Prvi je zaprijetio Hajduk, već je u prvoj minuti Šego pucao iskosa, gosti su odbili u korner iz kojeg se nije izrodilo ništa opasno po gol Kolića. Tri minute kasnije Krovinović je izborio slobodni udarac nakon što su ga dva igrača Istre okružila i srušila. Slobodni je udarac izveo Almena, a Mlačić je klizećim startom poslao loptu izvan okvira gola. U 10. je minuti povela Istra: Erceg je pustio prednost nakon niza prekršaja nad Bambom, a potom je Prevljak dobio loptu i prebacio nemoćnog Silića za 0:1. U 14. je minuti Hrgović maestralno proigrao Bambu, on mu vratio, no ubačaj mu je bio blokiran. 

U 17. je minuti Heister pucao iz daljine, Silić je bio siguran. Minutu potom nakon dobre akcije Hajduka, Krovinović je pucao preko gola. U 20. su se minuti Skelin i Krovinović sudarili glavama, Skelinu se nakratko ukazivala pomoć pa je nastavio s igrom. U 21. je minuti Istra udvostručila vodstvo: nakon odbijanca na lopti je bio natrčali Frederiksen koji je poslao loptu u mrežu za 0:2. Četiri minute kasnije požutio je Rozić nakon starta nad Almenom. Iz tog je slobodnog udarca Krovinović pokušao glavom, ali otišlo je daleko od gola. U 29. je minuti požutio i Mlačić

U 30. je minuti Rozić pucao s 20 metara, Silić je obranio. Potom je Kolić s druge strane obranio Šegin udarac. U 32. je minuti Almena pokušao ubaciti, no lopta je došla do Kolića koji je ukrotio bez većih problema. Četiri minute kasnije Skoko je iskosa zatresao vratnicu. U 40. je minuti Bamba ubacio na drugu stranu, no Šego je malo zakasnio na ubačaj. Potom je trener gostiju dobio žuti karton. U 42. je minuti Krovinović poslao krasnu loptu prema golu, no otišla je malo iznad grede. Minutu zatim nečuvani Devetak pobjegao je Bijelima, a potom dodao Roziću čiji je udarac blokirao Sigur odbivši ga u korner i tako spriječio čistu gol šansu gostiju. Iz kornera Istra nije uspjela zaprijetiti. Potom je Istra imala novi korner, no Silić je sigurno uhvatio ubačaj. 

U prvoj minuti sudačke nadoknade Šego je pao nakon što ga je Heister gurnuo s leđa, sudac Erceg nije se oglasi. Nedugo zatim Krovinović je donio udarac u glavu, Erceg također nije svirao ništa. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika, Poljud je potom zazviždao, dok je sa Sjevera zaorilo: „'Oćemo pobjedu!“

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom u redovima Istre, Kadušić je zamijenio Heistera. U 48. je minuti Šego ostao ležati na travnjaku nakon sudara s Nasraouijem, intervenirala je liječnička ekipa, a on je nastavio s igrom. Tri je minute potom Nasraoui napucao loptu nakon sučeva zvižduka pa je dobio žuti karton.  U 53. je minuti pucao Almena, no obranio je Kolić. Tri minute kasnije Ahmetija je zamijenio Ayuma

U 61. je minuti Skoko pucao pored gola, a Bamba je dobio žuti karton nakon što je pao u duelu. Tri minute kasnije mijenjali su Splićani, Skoku i Guillamóna zamijenili su Pukštas i Pajaziti. U 72. je minuti Brajković zamijenio Bambu, a minutu potom i ubacio, no nije bilo konkretnije prilike. 

U 75. je minuti mijenjala Istra, Rozića i Nasraouija zamijenili su Šepić i Robertsson. U 80. je minuti zaprijetio Šego, a minutu potom i Pukštas koji je pucao pored vratnice. U 84. je minuti Hajduk smanjio zaostatak: Pukštas je vidio Šegu na drugoj strani i uputio mu loptu, a lopta se na putu do Hajdukova napadača odbila o stopalo Robertssona ravno u gol za 1:2. Pogodak se potom provjeravao, a sudac Erceg otišao je pogledati snimku i usput je dao žuti karton Šarliji. Nakon provjere od 4 minute dosuđen je pogodak. Zatim je Taraba zamijenio Frederiksena

U trećoj je minuti sedmominutne nadoknade Sigur pucao pored gola. U petoj minuti nadoknade Almena je ubacio iz slobodnog udarca, no prejako na drugu stranu. U šestoj minuti nadoknade Almena je dobio po zglobu, tražio je hitnu izmjenu jer nije mogao stajati, zamijenio ga je Durdov. U sedmoj je minuti Hajduk nakon kornera izborio novi, no sudac Erceg dosudio je gol-aut. Potom je žuti karton dobio Skelin zbog opravdanog prigovora. 

Do kraja utakmice nije bilo prilika, Hajduk je upisao poraz u prvoj utakmici drugog dijela sezone. 

HAJDUK: Silić - Sigur, Skelin, Mlačić, Hrgović - Guillamón, Krovinović - Almena, Skoko, Bamba - Šego

Klupa: Pocrnjić, Feysuk, Pajaziti, Kalik, Raçi, Melnjak, Pukštas, Brajković, Šarlija, Durdov, Hodak, Ugwuodo

ISTRA 1961: Kolić - Nasraoui, Kumar, Marešić - Frederiksen, Lončar, Radošević, Heister - Ahmeti, Rozić - Prevljak

Klupa: Paus-Kunšt, Robertsson, Šepić, Ayuma, Djuric, Taraba, Škafar, Celija, Hrvatin, Lawal, Agada, Kadušić

