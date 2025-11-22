Hajduk i Rijeka – derbi koji nosi povijest! Donosimo povijesnu kronologiju: Ovako je bilo nekad…

Utakmice Hajduka i Rijeke uvijek su imale poseban naboj. Jadranski derbiji godinama su utakmica koja se čeka čitav tjedan, pa tako i ovaj današnji sraz na riječkoj Rujevici. Iščekivalo se hoće li se zbog nevere igrati danas ili će se susret odgoditi. Ipak, kako sada stvari stoje, igra se i znamo da će čitav Split, Dalmacija i gdje god ima hajdukovaca biti pred TV ekranima.

A mi ćemo se malo vratiti u sjećanja: kako se stvaralo rivalstvo, pa i animoziteti između Splićana i Riječana, te se prisjetiti nekih antologijskih utakmica ova dva jadranska kluba.

RIJEKA – HAJDUK 2:2, 10. kolovoza 1986.

Hajduk je bio pod vodstvom Sergija Krešića, koji je preuzeo dirigentsku palicu nakon nespretne i nikad oproštene smjene Stanka Poklepovića. U prvom kolu prvenstva, u koje su splitski "bijeli" krenuli optimistično, Hajduka je čekala Rijeka na Kantridi. Ali kakva Rijeka – nabrušena i ljutita zbog prelaska njihova ljubimca i u tom trenutku najboljeg igrača lige, Nenada Gračana, na Poljud.

Kantridom je dominirao za tu prigodu izrađen transparent domaćih navijača: "Neno, ća te ni sram". Hajduk je poveo baš golom Gračana, a onda je Neni Gračanu na njegovoj Kantridi slomljena noga i nikad se više nije vratio u punini svog raskošnog talenta.

Autor ovog teksta bio je te večeri, kao još golobradi navijač, na svom prvom gostovanju pod stijenama Kantride. I sjećam se bolničkih kola kako prolaze tartan-stazom i šoka navijača Hajduka.

HAJDUK – RIJEKA 1:1 (9:8), finale Kupa u Beogradu, 9. svibnja 1997.

Hajduk, predvođen Josipom Skoblarom, uz legendarnog Tomislava Ivića – majstora za osvajanje hajdukovih kupova – igrao je finale Kupa s Rijekom. Usred Beograda igralo se finale dvaju hrvatskih i jadranskih klubova, što nije baš sjelo beogradskoj nogometnoj čaršiji i navijačima njihove Crvene zvezde i Partizana.

Torcida se okupila na Slaviji, a onda je prema stadionu krenuo korteo od desetak tisuća navijača Hajduka, praćen imotskom limenom glazbom, okićenom trakama crvene, bijele i plave boje…

U ruletu jedanaesteraca Hajduk je bio bolji, ponajviše zahvaljujući tadašnjem vrataru, specijalistu za udarce s bijele točke, Zoranu Varvodiću Rambu. Na tom finalu pripadnici riječke Armade navijali su potpomognuti od strane zvezdinih Delija, što u Splitu nikada nije oprošteno i što je dodatno produbilo animozitete između navijača dvaju jadranskih klubova.

RIJEKA – HAJDUK 0:0 (1:3)

Utakmica je ostala u sjećanju po do tada nezapamćenim navijačkim neredima. Nova generacija Torcide, predvođena pokojnim Žanom, čitav je dan dizala atmosferu riječkim ulicama. Na Kantridi su uslijedile nemile scene: navijački okršaji, ozlijeđeni…

Raspisali su se potom mediji, sociolozi su tražili uzroke… Tadašnji republički sekretar unutarnjih poslova Vilim Mulc izjavio je za novine: "Torcida je najmilitantnija." Od tada susreti ova dva kluba nose epitet "utakmica visokog rizika".

HAJDUK – RIJEKA 1:3, 23. svibnja 1999.

Tada se igralo doigravanje za prvaka u HNL-u i vodila se mrtva trka Rijeke, Hajduka i Croatije. Riječani su došli u Split na susret koji je trebao odlučiti prvaka.

Hajduk Ivana Katalinića stvarno je dobro ušao u utakmicu i krcat Poljud čekao je trijumf. Ali zahuktala Rijeka, predvođena trenerom Nenadom Gračanom te Igorom Musom i Barnabasom Sztipanoviczem, odnijela je bodove s jedne krasne utakmice odigrane na Poljudu.

Te sezone Riječani ipak nisu uzeli titulu nakon onog remija s Osijekom u zadnjem kolu na Kantridi, oko kojeg su se dugo vukli repovi.

I zadnjih godina atmosfera pred Jadranske derbije je nabrušena, a sve to dokazuju i napadi na najboljeg igrača Hajduka, Marka Livaju, koje doživljava upravo na riječkoj Rujevici.

Splićani danas na Rujevici dolaze kao lider SHNL-a. Trener Gonzalo Garcia posložio je Hajduk, igra lijepo, rezultat je tu i trebao bi učvrstiti prednost na ljestvici.

Sigurni smo da ćemo danas na Rujevici vidjeti jedan borben Hajduk i da će "bijeli" učiniti sve da ove sezone konačno titula ne ostane samo u pustim željama navijača.