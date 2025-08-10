HAJDUK – GORICA: Poznat sastav Hajduka za utakmicu protiv Gorice

Peta je ovo službena utakmica Bijelih u novoj sezoni. U prva dva susreta 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu momčad trenera Garcije izborila je prolazak protiv azerbejdžanske Zire. Zatim su na Poljudu s 2:1 svladali Istru 1961 na otvaranju prvenstva, a u četvrtak su s 2:1 pobijedili albanski Dinamo City u prvom susretu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Gust raspored utakmica nastavlja se utakmicom protiv Gorice koju vodi Hajdukov bivši igrač Mario Carević i koja je u prvom prvenstvenom susretu odigrala 1:1 na gostovanju u Varaždinu.

Trener García baš kao ni u prvoj prvenstvenoj utakmici, ne može računati na suspendirane Livaju i Rebića te na Skelina koji će zbog ozljede koljena izbivati neko vrijeme s terena.

Hajduk i Gorica posljednji su put igrali sredinom svibnja, na kraju prošle sezone, u Velikoj Gorici, a rezultat je tada bio 1:1.

Glavni je sudac utakmic Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Kristijan Novosel iz Valpova i Luka Pajić iz Rijeke, a četvrti je sudac Nikola Vuković iz Osijeka. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Mlačić, Šarlija, Melnjak - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Benrahou, Šego

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Kalik, Raçi, Brajković, Karačić, Hrgović, Durdov, Jurak, Skoko, Hodak