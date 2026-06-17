Hajduk doznao protiv koga će igrati prođe li Žilinu

Prva prepreka Hajduku na europskom putu bit će slovačka Žilina, a Splićani su danas doznali i potencijalnog suparnika u drugom pretkolu Europa lige. Ako izbace Slovake, Bijeli će igrati protiv ciparskog Pafosa.

Hajduk i Žilina sastaju se 9. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Uspije li momčad Gonzala Garcije izboriti prolazak, protiv Pafosa će igrati 23. i 30. srpnja. Za plasman u ligašku fazu Europa lige Hajduk mora proći ukupno četiri pretkola.

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S obzirom na to da su među mogućim suparnicima bili Benfica, PAOK i Maccabi Tel Aviv, može se reći da su Splićani u ždrijebu imali sreće. Prema Transfermarktu, Pafos vrijedi 25,3 milijuna eura, dok je vrijednost Hajdukove momčadi procijenjena na 37,15 milijuna eura. Za usporedbu, Benfica vrijedi čak 359,5 milijuna eura, a PAOK 95,5 milijuna.

Pafos je ciparski klub za koji je do ovog ljeta nastupao Mislav Oršić, prije povratka u Dinamo. Njegov član je i Ivan Šunjić, bivši hrvatski mladi reprezentativac, danas reprezentativac Bosne i Hercegovine.

Ako Hajduk ispadne od Žiline već u prvom pretkolu Europa lige, europski put nastavit će u drugom pretkolu Konferencijske lige. Ni ondje neće imati status nositelja, a mogući suparnici bili bi Gent, FCSB, Noah, Katowice i Tobol.