HAJDUK DOBIO DRASTIČNU KAZNU Evo što je odlučio disciplinski sudac

Alan Klakočer, disciplinski sudac izrekao je kazne za prošlo kolo SuperSport HNL-a. Dinamo će morati platiti 700, Osijek 6.000, a Hajduk čak 26.500 eura.

Klakočer je ovako obrazložio kaznu Hajduka:

"HNK Hajduk Split se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici Hajduk - Istra 1961 domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini zapalila od 3. do 35. minute devetnaest baklji, od 60. do 66. minute sedamdeset i pet baklji i četiri bljeskalice, od kojih su dvije bačene na tartan stazu, te od 70. do 72. minute zapalila deset dimnih kutija i jednu bljeskalicu.

Kažnajva se i jer je nakon pogotka gostiju u 90.+13. minuti prilikom slavlja gostujuće momčadi sa zapadne tribine prema gostujućoj klupi bačena staklena bočica koja je pogodila igrača gostiju Björkandera Nilsa Erica Rolanda i napravila mu posjekotinu na glavi, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS – a te se temeljem istog propisa izriče novčana kazna u visini 26.500 eura", navodi Klakočer.