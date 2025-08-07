HAJDUK – DINAMO CITY 2-1: Bijeli preokretom slavili na Poljudu, Rebić debitirao

Nogometaši su Hajduka danas od 21 sat igrali protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Za vodstvo gostiju zabio je Bregu u 36. minuti nakon šuta iz daljine, a rezultat je potom poravnao Durdov u 49. minuti kada je nakon Krovinovićeva prolaska i ubačaja glavom pospremio loptu u mrežu za 1:1. Bamba je golom u 63. minuti Hajduk doveo u prednost nakon što je oduzeo loptu i matirao Teqju za 2:1. Utakmicu je obilježio debi Rebića kojemu je Poljud skandirao ime nakon ulaska u igru.

Bijeli su se u ovu fazu natjecanja kvalificirali nakon što su u dvije utakmice bili bolji od azerbejdžanske Zire. U prvom susretu odigranom u Bakuu rezultat je bio 1:1, a u uzvratu na Poljudu Hajduk je slavio nakon produžetaka s 2:1.

Dinamo City vodi Ilir Daja, a u 2. kolu kvalifikacija prošli su dalje nakon što su bili bolji od Atletica Escaldesa iz Andore. U prvoj utakmici u Andori momčad Dinama pobijedila je s 2:1, a uzvrat u Albaniji završio je rezultatom 1:1. To su ujedno i jedine službene utakmice koju je momčad iz Tirane odigrala u novoj sezoni budući da im prvenstvo počinje tek 23. kolovoza.

Hajduk je osim dvije spomenute utakmice sa Zirom u nedjelju uspješno započeo i natjecanje u prvenstvu svladavši Istru 1961 na Poljudu. U odnosu na tu utakmicu trener Garcia će opet na raspolaganju imati Marka Livaju, a u konkurenciji će biti i Ante Rebić koji je prošlog tjedna potpisao za Bijele. Nažalost, potvrđena je teža ozljeda mladog stopera Marina Skelina koji će izbivati s terena nekoliko mjeseci zbog operacije koljena.

Trener gostiju sigurno ne može računati na Gassamu koji je isključen u posljednjoj utakmici nakon što je dobio dva žuta kartona.

Sudačka četvortka stiže iz Kazahstana. Kao glavni sudac predvodi ih Sayat Karabayev, pomagat će mu Dmitriy Belogradov i Alexey Dolgikh, a četvrti sudac je Daniyar Sakhi. VAR sudac je Nizozemac Richard Martens, a asistent VAR suca Aidyn Tassybayev iz Kazahstana.

U trećoj je minuti Dinamo imao korner, a Beqja je nakon ubačaja glavom tukao pored stative. Četiri minute kasnije pucao je Krovinović iz prve nakon Pajazitijeva spuštanja, lopta je otišla pored vratnice nakon odbijanca. U 9. je minuti Durdov gurnuo Zabregju s leđa, no gosti nisu zaprijetili iz slobodna udarca. Krovinović je odmah povukao prema naprijed i uposlio Durdova koji je poslao krasnu loptu za Kalika, on je uspio zadržati nakon sraza s vratarom za kojeg je zapeo, no nije bilo gola. Durdov je zadobio udarac u zube, a vrataru gostiju nakratko se ukazivala liječnička pomoć. U 13. je minuti Brajković izborio korner, izveo ga je Krovinović, a koncem je akcije Mlačić silovito zapucao iz daljine, Teqja se dobro opružio i odbio u novi korner. izvođač je ponovno bio Krovinović, Pajaziti ubacio nakon dodavanja, ali to nije nitko ispratio.

U 16. je minuti Durdov ubacio, no lopta je bila previsoka. Minuti potom Nani je pucao iz daljine, Ivušić je odbio u korner. U 19. je minuti Brajković pucao glavom, prošlo je pokraj vratnice. S druge je strane Hrgović Naniju oduzeo loptu i oduševio Poljud. U 22. je minuti Durdov ostao jedan na jedan s vratarom nakon što je lažnjakom izbacio Alijija, no gostujući je vratar obranio. Minutu potom Kalik je dobio po nogama, sudac nije svirao ništa jer je Kalik nogama zagradio loptu nakon pokušaja oduzimanja. U 26. je minuti Krovinović oduzeo loptu, dodao Livaji, a on Kaliku čiju je oštru loptu na rubu peterca Durdov jedva stigao i klizećim startom poslao pored gola.

U 32. je minuti Brajković izborio korner. Krovinović je ponovno izveo, Livaja krasno pokušao vanjskom poslati loptu u mrežu, no zatresla se vratnica. Potom je Karačić pokušao udarcem iz daljine, lopta je otišla iznad grede. U 36. je minuti Dinamo došao u vodstvo: Lorran je dodao Vili ispred Krovinovića koji nije uspio presjeći loptu, a Vila je produžio do Bregua koji je šutom s 20-ak metara matirao Ivušića za 0:1. U 43. je minuti Zabergja pucao iz okreta, lopta je otišla pokraj vratnice. Dvije je minute kasnije Krovinović dodao Livaji, on Kaliku koji je produžio do Brajkovića, a naposljetku je Livajin udarac obranio Teqja koji je izbio loptu u korner iz kojeg Splićani nisu opasnije zaprijetili.

U drugoj je minuti trominutne sudačke nadoknade Brajković uputio nešto između udarca i ubačaja, lopta je završila iznad grede. U trećoj je minuti nadoknade požutio Šarlija nakon prekršaja na Meksiju. Nedugo nakon zvižduka za izvođenje prekršaja, sudac je označio kraj poluvremena.

Drugo je poluvrijeme započelo bez izmjena i u kojem sastavu, a na prvu se konkretniju priliku čekalo do 49. minute kada je Hajduk izjednačio: Krovinović je povukao i ispremiješao goste, prošao pored četvorice i ubacio na drugu stranu gdje je bio Durdov koji je glavom poslao loptu u mrežu za poravnanje rezultata i erupciju emocija. U 54. su minuti gosti izborili korner nakon bloka Hrgovića, izveo ga je Bregu, a Ivušić je blokirao pokušaj glavom. Dvije minute kasnije Kalik nije uspio stići na Hrgovićev ubačaj. U 58. je minuti Šarlija oduzeo loptu, no ona mu je pobjegla u korner. nakon flipera Ivušić je uhvatio. Potom je Hajduk napravio dvostruku izmjenu: Kalika je zamijenio Benrahou, a Brajkovića Bamba.

U 60. je minuti Bamba prošao po lijevoj strani i nakon izbacivanja na desnu nogu izborio je penal nakon što je bio nagažen. Glavni je sudac otišao pogledati VAR snimku i poništio je odluku. Meksi je dobio žuti karton zbog prekršaja, a Bamba je dvije minute nakon zatresao mrežu nakon oduzimanja lopte za 2:1. U 65. su minuti gosti imali slobodni udarac, no Mlačić je blokirao. Mijenjali su gosti tri minute nakon, Meksija je zamijenio Maliqi. U 70. je minuti Rebić zamijenio Durdova, a potom su uslijedile ovacije Poljuda kojim se orilo „Ante, Ante!!!“. Najnovije je Hajdukovo pojačanje u napadu ulaskom upisalo dugo iščekivani debi. Nedugo nakon Dita je na nosilima iznesen s izvan granica igre nakon boli, a u 74. ga je minuti zamijenio Neziri.

U 83. je minuti Bamba poslao loptu u aut nakon što je Pajaziti dodao Lorranu. Minut zatim Bamba je ubacio, a Livaja glavom pucao s druge strane, lopta je prošla malo pokraj vratnice. U 84. su minuti mijenjale obje momčadi, Sigur je zamijenio Karačića u redovima Hajduka, a kod Dinama iz igre su izišli Qefalia, Vila i Bregu, zamijenili su ih Doçi, Qardaku i Berisha. Potonji je požutio minutu nakon ulaska zbog udarca u Šarlijino lice. U 90. je minuti Pajaziti šutirao, obranio je Teqja, a Livaja je nakon odbijanca poslao loptu preko grede u klizećem startu.

U drugoj minuti osmominutne sudačke nadoknade Šarlija je blokirao pokušaj Doçija, gosti nisu konkretnije zaprijetili iz kornera. U osmoj minuti nadoknade Benrahou je pucao iz daljine, lopta je završila u korneru, a sudac je označio kraj susreta. To je ujedno bila i posljednja prilika utakmice. Hajduk je nakon preokreta došao do pobjede u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija Konferencijske lige.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Durdov, Livaja, Brajković

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Sigur, Rebić, Šego, Melnjak, Pukštas, Bamba, Skoko, Hodak, Benrahou

DINAMO CITY: Teqja - Meksi, Dita, Aliji, Lorran - Nani, Beqja, Zabergja - Vila, Qefalia, Bregu

Klupa: Sali, Guçi, Doçi, Bakary, Maliqi, Jonuzi, Ferruku, Berisha, James, Neziri, Qardaku