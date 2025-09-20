HAJDUK – DINAMO 0-2: Dinamo uzeo puni plijen na Poljudu

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17 sati igrali protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat bio 0:2 u korist Dinama, u 44. je minuti mrežu zatresao Hoxha, a u 81. Bakrar.

Najveći derbi hrvatskog nogometa Hajduk i Dinamo dočekali su poravnati na vrhu tablice, s 13 bodova, s tim da je zagrebačka momčad držala prvo mjesto zbog bolje gol razlike.

Obje su momčad doživjele neuspjeh u prošlom kolu: Hajduk je s 2:0 na poražen na gostovanju kod Varaždina, a Dinamo je s 2:1 izgubio od Gorice na domaćem terenu.

Dinamov trener Mario Kovačević zbog kartona nije mogao računati na Stojkovića i Soldu.

Posljednji put Hajduk i Dinamo susreli su se početkom svibnja na Poljudu, a tada su gosti slavili s 3:1.

Glavni je sudac utakmice bio Mateo Erceg iz Benkovca, pomagali su mu Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac bio Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac bio je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Mario Zebec iz Cestice.

Uoči samog početka susreta Torcida je preko Sjevera razvila koreografiju: dva navijača Hajduka i njihove tenisice okrenute prema terenu. Sve je postalo puno jasnije kada su izmijenili dio koreografije: na tribini je osvanuo natpis „GAZI“, a na ogradi „PURGERE“.

Derbi je započeo ozljedom Gode u trećoj minuti nakon prekršaja Šarlije. Intervenirala je liječnička ekipa Dinama, a potom se on pridigao i nastavio s utakmicom. U petoj je minuti pokušao Šego iz daljine, Nevistić nije imao veći zadatak. Minutu je potom Ljubičić ubacio za natrčalog Valinčića, no udarac nije išao u okvir gola. U devetoj je minuti pokušao Goda, ali nije bio precizan. U 14. je minuti Hoxha pao nakon duela sa Sigurom, gosti su tražili penal, a sudac Erceg pokazao je da se igra nastavlja.

U 15. je minuti Krovinović pokušao iz daljine, Nevistić je uspio ukrotiti taj udarac. Tri je minute kasnije Bamba ubacio, a Pukštas pokušao glavom, prošlo je pored gola. U 23. je minuti ubacio Šego do Bambe, on se nećkao i potom poslao loptu prema Pajazitiju koji se okliznuo, a Dinamo nije uspio zaprijetiti iz napada koji je odmah povukao. Pet je minuta potom Ivušić Beljin udarac skrenuo u korner nakon kojeg je Ljubičić ostao ležati, ali pridigao se, igrači su se u međuvremenu osvježili.

U 31. je minuti, nakon fauliranja Livaje koje nije dosuđeno, Bamba dobio loptu i ubacio za Krovinovića čiji je udarac otišao preko gola. Dvije je minute kasnije Bamba zadržavao loptu i umrtvio napad. U 35. je minuti Bamba dobio loptu, prevario Nevistića, no nije je dovoljno jako uspio poslati prema golu, Valinčić je stigao. Dvije je minute kasnije Šego ubacio, Livaja pucao glavom, a Nevistić je bio spreman.

U 42. je minuti Šego pokušao nešto između ubačaja i udarca, no otišlo je u ruke Nevistića. U 44. je minuti Dinamo poveo: Hoxha se sjurio prema kaznenom prostoru, nitko ga nije pretjerano omeo, a on je potom poslao loptu u mrežu za 0:1.

U drugoj minuti dvominutne sudačke nadoknade jedini je vrijedan spomena žuti karton Lisici nakon prekršaja nad Gonzálezom.

Drugo je poluvrijeme započelo izmjenom Durdova i Bambe u redovima Hajduka. U 47. je minuti McKenna odbio loptu u korner nakon kojeg je González pao poslije duela, no Erceg se nije oglasio.

Potom je dvije minute nakon Dinamo imao korner, Šarlija je izbio na vrijeme ispred Belje, no gosti nisu zaprijetili. U 58. je minuti požutio Mišić.

U 62. je minuti Krovinović pao u kaznenom prostoru, no Erceg nije ništa pokazao. Potom su Krovinovića i Šegu zamijenili Guillamon i Rebić. Tri je minute potom Zajc ostao je ležati, a u međuvremenu je Belju zamijenio Kulenović, Lisicu Bakrar, a Zajca Bennacer. U 67. je minuti Pajaziti ostao ležati, igra se nije zaustavljala, onda je Ivušić obranio Kulenovićev pokušaj, a Sigur pokušaj Hoxhe. Liječnička se pomoć potom ukazivala Pajazitiju koji je nastavio s igrom. Dvije minute kasnije Hajduk je imao korner, ali Bijeli nisu konkretnije zaprijetili.

U 75. je minuti Livaja ubacio za Pukštasa, on glavom prebacio do Pajazitija, no prvi je na lopti bio Nevistić. Potom je uslijedila pirotehnika s obje strane: Torcida je dimnim bombama i topovskim udarima popratila svoju bakljadu, BBB su baklje bacali na teren, a igra je bila prekinuta na tri minute. U 81. je minuti Dinamo povećao prednost: Bakrar je oduzeo loptu Hrgoviću i opucao, a lopta se od grede odbila u gol za 0:2. Dvije minute potom požutio je Hoxha nakon provociranja Sigura i izbijanja lopte. Potom je Almena zamijenio Hrgovića. U 86. je minuti Kalik zamijenio Pukštasa.

U 90. je minuti Durdov izborio korner, izveo ga je Krovinović, no Bijeli nisu zaprijetili. U trećoj minuti devetominutne sudačke nadoknade Hajduk je imao korner, no nije bilo opasnosti po gol Dinama. Potom je u petoj minuti nadoknade Perez Vinlöf zamijenio Godu. U osmoj je minuti nadoknade pokušao Rebić lijevom, lopta je prošla pored gola.

To je ujedno bila posljednja prilika utakmice. Dinamo je slavio s konačnih 0:2 pogocima Hoxhe i Bakrara.

HAJDUK: Ivušić - Sigur, Šarlija, González, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja

Klupa: Silić, Diallo, Guillamon, Kalik, Rebić, Raçi, Melnjak, Mlačić, Brajković, Karačić, Almena, Durdov

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Domínguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha

Klupa: Filipović, Živković, Bennacer, Villar, Vidović, Galešić, Kulenović, Mudražija, Perez Vinlöf, Mandume, Theophile Catherine, Bakrar

