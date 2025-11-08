Hajduk danas igra protiv Osijeka, evo što kažu kladionice

Nogometaši Hajduka i Osijeka od 17:45 odmjeravaju snage na Poljudu u sklopu 13. kola SuperSport HNL-a. Riječ je o susretu prvoplasirane i posljednje momčadi lige, u kojem Splićani žele potvrditi vodeću poziciju i povećati prednost ispred Dinama.

Po kladionicama, Hajduk je veliki favorit ovog dvoboja.

Pobjeda Hajduka - 1.60

Remi - 4.30

Pobjeda Osijeka - 7.00

Utakmicu možete pratiti na kanalu MAXSport 1 i HDTV-u, uze tekstualni prijenos i na Dalmaciji Danas.

U prošlom kolu Hajduk je remizirao sa Slaven Belupom, čime je prekinut niz od četiri uzastopne pobjede u domaćem prvenstvu. Trenutno drže prvo mjesto s bodom više od zagrebačkog rivala.

Osječani se nalaze na dnu ljestvice s deset osvojenih bodova, koliko ima i Vukovar. Slab rezultatski učinak doveo je do smjene trenera Simona Rožmana, a momčad je preuzeo Željko Sopić. U svom prvom nastupu na klupi Osijeka, protiv Varaždina na Opus Areni, upisao je remi bez pogodaka.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je ogled s Osijekom istaknuvši kako je fokus isključivo na vlastitoj igri:

"Nijedna utakmica nije važnija od naše. Ne trošim energiju na druge. Nisam pratio Dinamo, bio sam s djecom. Nama je najvažnije što ćemo mi pokazati. Što god da se dogodi u Puli, to nas dugoročno neće poremetiti. Ipak, vjerujem da Dinamu tamo neće biti lako."

Garcia je potvrdio kako su braniči Ismael Diallo i Marino Skelin još uvijek izvan stroja zbog ozljeda, dok su kapetan Marko Livaja i Ante Rebić spremni za nastup.