Hajduk danas gostuju u Kupu: Evo gdje možete gledati utakmicu

Danas se igraju posljednje dvije utakmice 1/16 finala SuperSport kupa. Uljanik u Puli od 16 sati dočekuje Osijek uz prijenos na kanalu MAX Sport 2, a Koprivnica je domaćin Hajduku od 17 sati uz prijenos na kanalu MAX Sport 1.

Uljanik je trenutačno četvrta momčad SuperSport 2. NL i nakon pet kola ima tri pobjede, jedan remi i poraz. Osijek je nakon sedam kola osma momčad SuperSport HNL-a. Pobjednik ovog dvoboja gostovat će kod Varaždina 29. listopada u osmini finala natjecanja.

Koprivnica je trenutačno prvoplasirana momčad 3. NL Sjever i nakon pet kola ima četiri pobjede i poraz. Hajduk pak zauzima drugo mjesto u SHNL-u. Pobjednik ovog dvoboja gostovat će kod Cibalije u Vinkovcima 29. listopada u borbi za četvrtfinale natjecanja, piše Index.

Parovi osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa:

Karlovac - Dinamo

Cibalia - Hajduk/Koprivnica

Mladost Ždralovi - Rijeka

BSK - Slaven

Kurilovec - Istra

Varaždin - Osijek/Uljanik

Rudeš - Gorica

Lokomotiva - Varteks