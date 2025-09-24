Hajduk danas gostuju u Kupu: Evo gdje možete gledati utakmicu

Danas se igraju posljednje dvije utakmice 1/16 finala SuperSport kupa. Uljanik u Puli od 16 sati dočekuje Osijek uz prijenos na kanalu MAX Sport 2, a Koprivnica je domaćin Hajduku od 17 sati uz prijenos na kanalu MAX Sport 1.
Uljanik je trenutačno četvrta momčad SuperSport 2. NL i nakon pet kola ima tri pobjede, jedan remi i poraz. Osijek je nakon sedam kola osma momčad SuperSport HNL-a. Pobjednik ovog dvoboja gostovat će kod Varaždina 29. listopada u osmini finala natjecanja.
Koprivnica je trenutačno prvoplasirana momčad 3. NL Sjever i nakon pet kola ima četiri pobjede i poraz. Hajduk pak zauzima drugo mjesto u SHNL-u. Pobjednik ovog dvoboja gostovat će kod Cibalije u Vinkovcima 29. listopada u borbi za četvrtfinale natjecanja, piše Index.
Parovi osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa:
- Karlovac - Dinamo
- Cibalia - Hajduk/Koprivnica
- Mladost Ždralovi - Rijeka
- BSK - Slaven
- Kurilovec - Istra
- Varaždin - Osijek/Uljanik
- Rudeš - Gorica
- Lokomotiva - Varteks