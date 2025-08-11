Hajdučko srce 2025. u rukama Marka Livaje po drugi put

KNH Torcida i ove je godine kao nagradu za požrtvovnost, zalaganje, srčanost i predan hajdučki duh na terenu i izvan njega dala prestižnu nagradu - Hajdučko srce. Tribine su igrališta u Vukovarskoj 32. dana turnira bile solidno popunjene usprkos toplinskom valu, a nakon dvije odigrane utakmice, nagrada je uručena Marku Livaji po drugi put.

Ove je godine Hajdučko srce imalo posebnu težinu i novi, redizajnirani trofej – upečatljiviji i simboličniji nego ikad, u obliku anatomskog srca isklesanog u kamenu.

Zadnji je dobitnik Hajdučkog srca Akademija HNK Hajduk "Luka Kaliterna" u sezoni 2022./2023., dok se prošle godine trofej nije dodijelio. Čak 9 puta, uključujući prošlu sezonu, trofej nije bio dodijeljen, a to su bile sezone 2005./2006., 2008./2009., 2014./2015., 2015./2016, te niz od 2017./2018. do 2021./2022. kada je trofej dobio Livaja i već spomenuta 2023./2024.

Prvi je dobitnik trofeja bio Ante Miše u sezoni 1993./1994., a po dva su puta trofej osvajali Nenad Pralija i Stipe Pletikosa te im se danas pridružio i Marko Livaja.