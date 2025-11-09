Hajdučice slavile nad Splitom u gradskom derbiju

Nogometašice Splita i Hajduka danas su od 14:00 sati igrale utakmicu 10. kola Magenta lige. Slavile su Hajdučice rezultatom 0:8.

Hajdučice su povele preko Grebenar u 1. minuti, a onda je Vlastelica povećala rezultat u 9. minuti. Tri minute kasnije Živković je zatresla mrežu domaćina, a onda je Grebenar ponovila isto u 22. minuti. Zatim je Vanjak u drugom poluvremenu zabila u 50. minuti za 0:5, a onda je G. Prkačin povisila vodstvo u 73. minuti, a tri minute kasnije Živković zabila svoj drugi gol. Konačnih 0:8 postavila je M. Prkačin u 85. minuti.

Hajdučice su idući vikend slobodne, a potom će ugostiti HNK Goricu s.d.d.