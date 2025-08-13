Hajdučice na startu sezone dočekuju Međimurje

Nova sezona za nogometašice započet će posljednjeg dana kolovoza. Poznat je raspored prvenstva, u prvom kolu Hajduk će ugostiti Međimurje, prvak Agram igrat će protiv Splita, istra 1961 će ugostiti Dinamo, a Gorica sastav Osijeka.

Već u drugom kolu hajdučice očekuje gostujući derbi protiv Agrama, dok će sedam dana kasnije na Poljudu biti odigran gradski derbi.

U 4. kolu Hajduk na Poljudu igra protiv Istre 1961, potom gostuje kod Gorice, a posljednja dva kola prvog dijela donose domaći susret protiv Osijeka i gostovanje kod Dinama.

Igračice trenera Damira Matulovića ove subote će odigrati prvu prijateljsku utakmicu, protivnik Bijelih bit će mostarska Emina. Utakmica će se odigrati na pomoćnom terenu stadiona Poljud s početkom u 16.30 sati.