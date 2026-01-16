Hajdaš Dončić: "Plenković je mogao tražiti i da zajedno biramo Miss Hrvatske"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je danas da ta stranka nema vlastite kandidate za suce Ustavnog suda te je pozvao premijera i predsjednika HDZ-a Andrej Plenkovića da prihvati njihov prijedlog izmjene modela izbora, prema kojem bi suci bili birani neovisno o političkom svjetonazoru.

Gostujući u Dnevniku HTV-a, Hajdaš Dončić rekao je kako SDP predlaže jednostavan model – izbor triju ustavnih sudaca čiji bi jedini kriterij bio poštivanje Ustava, bez obzira na to dolaze li s ljevice ili desnice. Upozorio je da je Ustavni sud godinama pretjerano politiziran upravo zbog dosadašnje prakse prema kojoj najveće stranke u Hrvatskom saboru predlažu vlastite kandidate.

– Ako želimo vratiti povjerenje građana u institucije, a Ustavni sud je jedna od ključnih, nužno je promijeniti postojeći model izbora. Mi smo nudili rješenje u kojem svjetonazor i identitet kandidata nisu bitni, već isključivo njihovo poštivanje Ustava. SDP nema svog kandidata – poručio je.

“SDP neće snositi odgovornost”

Ocijenio je kako je aktualni sustav izbora pogrešan te da je upravo zato povjerenje građana u pravosuđe na najnižim razinama, pri čemu je Ustavni sud, kako je rekao, “na vrhu te piramide”. Naglasio je i da SDP neće preuzeti političku odgovornost ako ne dođe do izbora novih sudaca.

– Mi smo spremni na razgovore, ali naš stav je jasan. Sve ovisi o premijeru jer on, htjeli mi to priznati ili ne, diktira ritam – rekao je.

HDZ i parlamentarna većina, podsjetio je, predlažu da se izbor sudaca Ustavnog suda poveže s izborom predsjednika Vrhovnog suda, što SDP ne podržava. Hajdaš Dončić istaknuo je da je za izbor čelne osobe Vrhovnog suda dovoljna obična većina u Saboru, zbog čega bi, kako je rekao, SDP u takvom modelu “hipotetski mogao i ne sudjelovati”.

Ironična usporedba

Dodao je i da je prema važećem zakonu izbor predsjednika Vrhovnog suda stvar dogovora između predsjednika Republike Zoran Milanovića i premijera, te ocijenio da je nejasno zašto je Plenković naknadno povezao taj proces s izborom ustavnih sudaca.

– Najsmješnije, ili najžalosnije, jest to što se Plenković prethodno usuglasio oko kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, a potom je, ničim izazvan, promijenio stav i u cijeli postupak ubacio i izbor sudaca Ustavnog suda – rekao je.

Na kraju je uz dozu ironije dodao kako je premijer, kao magistar prava, svjestan što radi.

– Mogao je jednako tako tražiti od oporbe da zajedno sudjelujemo u izboru Miss Hrvatske pa da i to postane kriterij – zaključio je Hajdaš Dončić.