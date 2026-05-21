Hajdaš Dončić: “Naše ankete kažu da su SDP i Možemo jači od HDZ-a. Zato je Plenković nervozan”

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u iduća dva mjeseca, zajedno s koordinatoricom platforme Možemo Sandrom Benčić, obići dvadesetak hrvatskih gradova te građanima govoriti o inflaciji i mjerama koje bi SDP provodio ako dođe na vlast.

Gostujući u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a, Hajdaš Dončić ustvrdio je da “inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime”, prozvavši za nju premijera Andreja Plenkovića, piše Večernji list.

“Razumijem geostratešku poziciju i geostrateške stvari koje se događaju oko nas, ali razlog zašto je Hrvatska danas predvodnica po visini inflacije vidim u deset godina krivog ulaganja europskih i nacionalnih sredstava”, poručio je šef SDP-a.

“Hrvatska nije stvorila samodostatnost”

Hajdaš Dončić smatra da Hrvatska u proteklom desetljeću nije dovoljno ulagala u ključne sektore, prije svega u proizvodnju hrane, energetsku samodostatnost i javni transport.

Istaknuo je da ne osporava visoku stopu apsorpcije europskih sredstava, ali tvrdi da ona nisu bila ciljano usmjerena prema područjima koja bi smanjila ovisnost Hrvatske o stranim trgovačkim lancima, bankama i telekomima.

Prema njegovim riječima, strani lanci, banke i telekomi nisu “neprijatelji”, nego poslovni subjekti koji rade za svoje vlasnike, dok je premijer, kako je rekao, osoba koju plaćaju hrvatski porezni obveznici i koja je trebala reagirati setom mjera.

Najavio je i da bi, u slučaju dolaska na vlast, SDP posebnu pozornost usmjerio prema onima koji ostvaruju ekstra profit, pri čemu je spomenuo banke, telekome i dio trgovačkih lanaca. S druge strane, kaže, nagrađivali bi se poduzetnici koji podižu plaće, produktivnost i skraćuju radno vrijeme.

Pilot-projekti za četverodnevni radni tjedan

Jedna od tema razgovora bio je i četverodnevni radni tjedan. Hajdaš Dončić najavio je da SDP priprema pilot-projekte u jedinicama lokalne samouprave u kojima je ta stranka na vlasti, odnosno u tvrtkama kojima su osnivači ti gradovi.

Kako je rekao, SDP-ov ekspertni tim do jeseni bi trebao pripremiti dva ili tri modela. Posebno bi se, najavio je, usmjerili na dvije skupine radnika: one starije od 58 godina, kojima bi se omogućilo skraćeno radno vrijeme uz istu plaću pred odlazak u mirovinu, te mlade do 30 godina, kojima bi se ostavilo više vremena za obitelj.

Dodao je da o toj temi razgovaraju i sa sindikatima i s poslodavcima te da se ništa neće raditi “preko koljena”.

Koalicija SDP-a i Možemo očekuje se na jesen

Govoreći o suradnji s platformom Možemo, Hajdaš Dončić rekao je da se formalno sklapanje koalicije očekuje na jesen, u listopadu. Prije toga, poručio je, žele provesti zajedničke akcije i inicijative kako bi građani vidjeli da postoji jasna alternativa HDZ-u.

Prema njegovim riječima, ankete kojima raspolažu pokazuju da bi budući savez SDP-a i Možemo bio osjetno jači od HDZ-a.

“Ako primjećujete nervozu kod Plenkovića u zadnjih mjesec-dva, to je jedan od razloga. I on ima iste ili slične ankete”, rekao je Hajdaš Dončić, javlja Večernji list.

Dodao je da od predsjednika Republike Zorana Milanovića očekuje samo poštivanje Ustava i da, ako SDP bude prvi nakon izbora, upravo njemu da prvu mogućnost za sastavljanje vlade.

O sportskim savezima, HDZ-u i aferama

Hajdaš Dončić komentirao je i afere u sportskim savezima. Ustvrdio je da većinu sportskih saveza vode ljudi povezani s HDZ-om te da toj stranci, kako kaže, odgovara postojanje “sive zone”.

Govoreći o odnosu HDZ-a i Domovinskog pokreta, kao i o raspravama o Bleiburgu i žrtvama komunističkih zločina, rekao je da se zločini nakon Drugog svjetskog rata ne smiju negirati, ali i da se politika ne može baviti samo tom temom.

Poručio je da ga zanimaju razgovori o umjetnoj inteligenciji, radnim mjestima, podatkovnim centrima, poljoprivredi i ekonomiji.

“Koalicija je kao armirani beton”

Šef SDP-a posebno je naglasio da očekuje snažnu i čvrstu suradnju s Možemo.

Citirajući zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, rekao je da je njihova koalicija “čvrsta, ne kao beton, nego kao armirani beton”, dodajući da još moraju definirati “koje će željezo staviti”.

Na pitanje o mogućem širenju saveza na druge stranke, Hajdaš Dončić rekao je da se o tome može razgovarati nakon što te stranke prijeđu izborni prag. Predizborno, na listi SDP-a i Možemo, prihvatljiva im je, kaže, jedino Dalija Orešković.