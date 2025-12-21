Hajdaš Dončić: "Milanović i ja smo frendovi. Ja ću biti premijer"

SDP-OV šef Siniša Hajdaš Dončić kaže da će on biti novi premijer te da će mu u tome pomoći predsjednik Zoran Milanović za kojeg kaže da mu je "čak i dobar frend".

Hajdaš Dončić je gostovao u Podcast Inkubatoru gdje je na pitanje "što ako se Milanović predomisli" odgovorio da on to neće učiniti, rekavši da to govori "kao ekskluzivu".

Hajdaš Dončić je gostovao u Podcast Inkubatoru gdje je na pitanje "što ako se Milanović predomisli" odgovorio da on to neće učiniti, rekavši da to govori "kao ekskluzivu". "Kandidat za premijera ću biti ja" Mi imamo malo drugačiji odnos. Zašto bi to radio? Umirem od smijeha kad čitam tabloide i naslovnice. Plačem od smijeha", rekao je Hajdaš Dončić. "Siguran sam da će SDP kada dođe vrijeme za to biti puno jači kao što je i sada od Možemo i tako vam je to uvijek. Kandidat za primjera je šef stranke, znači predsjednik SDP-a, ma tko god bio, a to sam ja sada. Govorim ti za budućnost i za prošlost. To je normalno", dodao je SDP-ov šef. Tko je Siniša Hajdaš Dončić? Siniša Hajdaš Dončić aktualni je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Hrvatske i potpredsjednik Hrvatskog sabora. Ovaj doktor ekonomskih znanosti rođen je 1974. godine u Zaboku, a tijekom svoje političke karijere obnašao je niz visokih dužnosti, uključujući pozicije krapinsko-zagorskog župana i ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u vladi Zorana Milanovića. Član je SDP-a od 2005. godine, a na čelu stranke naslijedio je Peđu Grbina u rujnu 2024. godine.