Hajdaš Dončić: "Bit ću premijer"

Predsjednik Socijaldemokratska partija Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić uvjeren je da će nakon idućih parlamentarnih izbora preuzeti dužnost predsjednika Vlade te tvrdi da SDP već sada ima “intelektualno mnogo jači tim” od premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a.

U razgovoru za Express poručuje kako je “računica jednostavna” te da SDP, uz fokus na ekonomske i radne teme, može doći do potrebnih 76 ruku u Saboru.

“Ljude sve manje zanima politička retorika, a sve više kako će živjeti. Politika mora ponuditi konkretna rješenja i jamčiti njihovu provedbu”, ističe Hajdaš Dončić. Naglašava da SDP, kao stranka lijevog centra, računa i na suradnju s regionalnim strankama te dijelom zastupnika nacionalnih manjina.

‘Bit ću premijer’

Na pitanje o osobnom rejtingu u odnosu na Plenkovića, čelnik SDP-a odgovara da ne gradi politiku oko vlastitog imena, nego oko tima i rezultata.

“Bit ću premijer, ali ne na način na koji su ljudi naviknuli kod Andreja Plenkovića, gdje jedna osoba odlučuje o svemu, a tim je potkapacitiran”, poručuje.

Kao dio svog tima navodi niz stručnjaka i javnosti poznatih imena: Zlatu Đurđević, Vedrana Đulabića, Roberta Hranja i Gorana Gledeca. Tvrdi da SDP već sada ima stručnjake spremne preuzeti odgovornost za vođenje ključnih resora.

Odnos s Možemo!

Odbacuje teze da bi u eventualnoj postizbornoj koaliciji pitanje premijera moglo izazvati prijepore između SDP-a i platforme Možemo!.

“Tomislav Tomašević, Sandra Benčić i ja ovu smo temu raspravili i nema nikakvih prijepora. Tomislav ostaje gradonačelnik Zagreba”, kaže Hajdaš Dončić.

Optužuje HDZ da u javnost plasira teze o sukobima unutar oporbe jer je, kako tvrdi, svjestan da gubi sljedeće izbore. “Plenković nas pokušava posvađati jer mu je ta taktika u prošlosti prolazila. Ovaj put događa se suprotno – takvi napadi nas dodatno povezuju”, zaključuje predsjednik SDP-a.

