HAJDUKOVA LEGENDA "Došao sam da vidite da sam živ, ljudi su mislili da sam u bolnici"

Naime, većinski vlasnik Nogometnog kluba Sarajevo Ismir Mirvić bio je u istom objektu sa svojim prijateljima, a iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je oko 3.10 sati prijavljeno narušavanje javnog reda i mira.

Navedeno je i da kada je policija stigla nitko nikoga nije želio optužiti, a očekivano u javnosti se nagađalo o velikoj tučnjavi i pravom sukobu. Prvo se spominjalo da je napadnut i sportski direktor kluba Senijad Ibričić, no on je demantirao tu informaciju i rekao da je ranije otišao s lica mjesta.

Sarajevo je negiralo navode da su Mirvić i Senijad Ibričić napadnuti, a danas je Ibričić poslao kratku poruku javnosti na konferenciji za medije.

“Došao sam samo da vidite da sam živ. Kakve sam poruke dobivao, ljudi su mislili da sam završio u bolnici. To nije u redu, imam obitelj koja je zabrinuta i uznemirena. To nema veze s istinom, neka piše kako je. Maltretiramo i ugrožavamo obitelj bez razloga. Želim poručiti navijačima da će se ovakve stvari događati jer se vidi da napredujemo i idemo naprijed u pozitivnom smislu. Mnogima to ne odgovara, no to sigurno nas neće pokolebati. Želimo ostvariti svoje ciljeve i pozivam ih u što većem broju sutra na utakmicu, jer bitna je utakmica i da riješimo sve kako treba”, rekao je Ibričić, prenosi Sportklub.