HAC upozorava: Pojačan promet i moguće kolone na autocestama za blagdan Svih svetih

Na nekim gradilištima regulacije će privremeno biti uklonjene ili prilagođene kako bi se omogućila maksimalna protočnost prometa, ali HAC upozorava da su zastoji i vožnja u koloni mogući u slučaju nesreća ili izrazito gustog prometa

Hrvatske autoceste (HAC) upozoravaju vozače da se već od danas, 31. listopada, očekuje pojačan promet na autocestama zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih i produženog vikenda.

Najveće gužve predviđaju se na naplatnim postajama Lučko, Zagreb-istok, Sveta Helena i Bregana, kao i u zonama radova gdje su prometne trake sužene. Na nekim gradilištima regulacije će privremeno biti uklonjene ili prilagođene kako bi se omogućila maksimalna protočnost prometa, ali HAC upozorava da su zastoji i vožnja u koloni mogući u slučaju nesreća ili izrazito gustog prometa.

Najvažnije dionice pod regulacijom

A1 Zagreb – Split – Dubrovnik: između čvorova Žuta Lokva i Otočac u tijeku je uklanjanje privremene regulacije prometa zbog radova na mostu Babića most. Do 1. studenoga promet će se voditi jednim kolnikom, a od 2. studenoga bez ograničenja.

A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: na dionici Popovača – Kutina promet se prema Lipovcu odvija po dvije sužene trake zbog rekonstrukcije sustava odvodnje. Gužve su moguće u smjeru istoka. Na dionici Lužani – Slavonski Brod zapad radovi će privremeno biti obustavljeni radi veće protočnosti.

A4 Goričan – Zagreb: radovi na dionicama Popovec – Sesvete i Sesvete – Zagreb istok uzrokuju promet jednom trakom u smjeru Zagreba.

A6 Bosiljevo 2 – Rijeka: zbog sanacije kolnika između Kikovice i Čavli, kao i između Čavli i Orehovice, promet se vodi dvosmjerno jednim kolnikom.

A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva: na vijaduktu Kuk, zbog oštećene prijelazne naprave, promet prema Rupi i Zagrebu odvija se jednom trakom.

HAC poziva vozače da prije putovanja provjere stanje na cestama putem stranica www.hac.hr i www.hak.hr , kao i da prate prometne informacije putem radija (RDS sustav).

Vozačima se preporučuje da krenu na vrijeme, ne žure i ne voze umorni, te da koriste besplatni info telefon 0800 0422 ili aplikaciju LiveTrafficHR za ažurne podatke o prometu.

