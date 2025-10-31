HAC upozorava: Pojačan promet i moguće kolone na autocestama za blagdan Svih svetih

Hrvatske autoceste (HAC) upozoravaju vozače da se već od danas, 31. listopada, očekuje pojačan promet na autocestama zbog nadolazećeg blagdana Svih svetih i produženog vikenda.

Najveće gužve predviđaju se na naplatnim postajama Lučko, Zagreb-istok, Sveta Helena i Bregana, kao i u zonama radova gdje su prometne trake sužene. Na nekim gradilištima regulacije će privremeno biti uklonjene ili prilagođene kako bi se omogućila maksimalna protočnost prometa, ali HAC upozorava da su zastoji i vožnja u koloni mogući u slučaju nesreća ili izrazito gustog prometa.

Najvažnije dionice pod regulacijom

A1 Zagreb – Split – Dubrovnik: između čvorova Žuta Lokva i Otočac u tijeku je uklanjanje privremene regulacije prometa zbog radova na mostu Babića most. Do 1. studenoga promet će se voditi jednim kolnikom, a od 2. studenoga bez ograničenja.

A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: na dionici Popovača – Kutina promet se prema Lipovcu odvija po dvije sužene trake zbog rekonstrukcije sustava odvodnje. Gužve su moguće u smjeru istoka. Na dionici Lužani – Slavonski Brod zapad radovi će privremeno biti obustavljeni radi veće protočnosti.

A4 Goričan – Zagreb: radovi na dionicama Popovec – Sesvete i Sesvete – Zagreb istok uzrokuju promet jednom trakom u smjeru Zagreba.

A6 Bosiljevo 2 – Rijeka: zbog sanacije kolnika između Kikovice i Čavli, kao i između Čavli i Orehovice, promet se vodi dvosmjerno jednim kolnikom.

A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva: na vijaduktu Kuk, zbog oštećene prijelazne naprave, promet prema Rupi i Zagrebu odvija se jednom trakom.

HAC poziva vozače da prije putovanja provjere stanje na cestama putem stranica www.hac.hr i www.hak.hr , kao i da prate prometne informacije putem radija (RDS sustav).

Vozačima se preporučuje da krenu na vrijeme, ne žure i ne voze umorni, te da koriste besplatni info telefon 0800 0422 ili aplikaciju LiveTrafficHR za ažurne podatke o prometu.