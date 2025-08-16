Gužve prema moru, stvaraju se ogromne gužve na autocesti

Promet prema obali i turističkim destinacijama danas je znatno pojačan, posebice na autocestama, prilazima trajektnim lukama i graničnim prijelazima, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Najveća zadržavanja na A1

Na autocesti A1, na dionici između naplatne postaje Lučko i tunela Sveti Rok u smjeru juga, bilježi se povećana gustoća prometa. Iako na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba zasad nema duljih čekanja, iz HAK-a napominju da se vozači moraju pripremiti na usporenu vožnju.

Kolone na više autocesta

Na A2 Zagreb–Macelj formirala se kolona duga oko jedan kilometar ispred naplatne postaje Trakošćan, dok je na A3 Bregana–Lipovac, uključujući zagrebačku obilaznicu, kolona vozila iz smjera Buzina prema Lučkom duga oko tri kilometra. Na A4 Goričan–Zagreb vozače u smjeru glavnog grada očekuje zadržavanje od otprilike jednog kilometra kod naplate Sveta Helena.

Radovi i zabrana prometa za teretnjake

Zbog radova na državnoj cesti DC1 kod Udbine promet se odvija usporeno uz privremenu regulaciju. Također, do 14 sati na pojedinim prometnicama u Istri i priobalju vrijedi zabrana za teretna vozila teža od 7,5 tona, s izuzetkom autocesta i državne ceste DC1.