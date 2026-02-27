Gužve na brzoj cesti, prosuo se šljunak

Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin - Klis (DC1), između tunela Klis Grlo i Klis Kosa u smjeru Splita, koja se dogodila u jutarnjim satima stvaraju se velike gužve koje ni u ovim trenutcima ne jenjavaju.

Čitatelji nam šalju dojave o velikoj količini prosutog šljunka koja se nalazi duž te prometnice te je i zbog toga promet otežan. Iz Policijske uprave obajvještavaju da su oko 11:40 sati zaprimili dojavu o prosutom šljunku na spomenutoj dionici te su na lokaciju uputili policijske službenike.

Obaviještena je ophodarska služba koja će pristupiti uklanjanju šljunka.