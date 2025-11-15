Gužva na splitskoj ribarnici: Bogata ponuda i svježi ulov privukli građane

Jutro na splitskoj ribarnici ponovno je donijelo živopisnu atmosferu i gužvu koja je dobro poznata svim ljubiteljima svježe ribe. Već od ranih jutarnjih sati građani su se slijevali prema štandovima, tražeći najkvalitetniji ulov dana: od sitne plave ribe do cijenjenih bijelih vrsta. Mnogi su se, kao i uvijek, oslanjali na provjerene prodavače, pa se ispred nekih štandova stvarao red dok su se najtraženiji komadi brzo nestajali.

Ponuda je iznimno dobra za ovo doba godine. Nađete li se u potrazi za idejom za ručak, inspiracije svakako neće nedostajati: svježa srdela idealna je za brzu pripremu na gradele, orada i brancin savršeni su za pećnicu uz krišku limuna i malo maslinova ulja, dok se od škarpine, ugora ili lista može pripremiti fantastičan brudet ili gregada. Osim ribe, u ponudi su i svježi škampi, kozice, dagnje i prstaci s drugih lokacija, pa se lako može složiti i odlična buzara.

Nutricionisti ističu kako je riba pravi mali eliksir zdravlja: bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminima D i B12 te visokokvalitetnim proteinima, povoljno djeluje na zdravlje srca, moždane funkcije i općenito imunitet. Redovita konzumacija morske ribe (barem dvaput tjedno) preporučuje se svima, osobito onima koji žele održati zdravu prehranu bez previše kompliciranja.

A kako je izgledala jutrošnja ponuda i atmosfera na splitskoj ribarnici, pogledajte u našoj galeriji.