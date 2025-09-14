Guverner potvrdio: Kirkov ubojica bio je u vezi s dečkom koji je u procesu tranzicije iz muškog u ženski spol

Istraga o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka i motivima osumnjičenog napadača Tylera Robinsona i dalje je punom jeku. Robinson je u pritvoru i očekuje se da će idućeg tjedna biti službeno optužen, dok američki istražitelji nastavljaju prikupljati dokaze o njegovim vezama i okolnostima atentata.

Novinarka Fox Newsa Brooke Singman na X-u je jučer objavila kako je od izvora doznala da je Robinson živio s partnericom koja je u procesu tranzicije iz muškarca u ženu te da ta osoba u potpunosti surađuje s FBI-jem. Upravo poruke i druge komunikacije između njih pomogle su vlastima da potvrde da je Robinson bio napadač.

Guverner Utaha Spencer Cox danas je potvrdio da je ubojica bio u romantičnoj vezi s 'dečkom koji je u procesu tranzicije iz muškog u ženski spol'. Istražitelji sada provjeravaju je li ta veza bila jedan od faktora u atentatu.

'Da. To mogu potvrditi. Znam da je ta informacija objavljena i da ju je potvrdio i FBI - da je cimer bio romantični partner, muškarac u tranziciji u ženu', izjavio je Cox u intervjuu za emisiju 'State of the Union' na CNN-u. Cox je dodao kako je cimer 'izuzetno kooperativan, nije imao pojma što se događa i trenutno surađuje s istražiteljima'.

Potraga za motivom

Na pitanje voditeljice je li status cimera relevantan za istragu i mogući motiv, Cox je odgovorio kako je 'lako donositi zaključke', ali je odbio spekulirati o tome.

'Znam da svi žele znati točan razlog i uprijeti prstom. Potpuno to razumijem. I ja to želim, i zato samo želim biti oprezan jer nisam pročitao sve transkripte intervjua. Morat ćemo pričekati i vidjeti što će se otkriti', rekao je guverner. Cox je također upitan o svojim ranijim komentarima da je Robinson bio indoktriniran 'ljevičarskom ideologijom'. Odgovorio je da te informacije 'dolaze od ljudi iz njegovog okruženja, članova obitelji i prijatelja'.

Istražuje se poruka napadača

Guverner je izjavio i da istražitelji provjeravaju poruku koju je navodno ostavio Robinson.

Jud Hoffman, potpredsjednik društvene i gaming platforme Discord, izjavio je u petak kako je nakon pucnjave došlo do 'komunikacija između osumnjičenikove cimerice i prijatelja, gdje je cimerica prepričavala sadržaj poruke koju je osumnjičenik ostavio negdje drugdje'.

Guverner Cox je potvrdio postojanje poruke, no naglasio je da je istraga još u tijeku. 'To su stvari koje se još uvijek obrađuju radi točnosti i provjere te će biti uključene u optužne dokumente', rekao je Cox. Na pitanje je li poruka pronađena i je li njezin sadržaj poznat policiji, odbio je otkriti dodatne pojedinosti.

'Napadača su radikalizirale igrice i mračni internet'

Cox je rekao i da su istražitelji zaključili da je Robinson bio radikaliziran. Cox je kao ključne faktore naveo videoigre i kulturu 'mračnog interneta', a ne obiteljski odgoj. Robinson, prema riječima guvernera, odbija suradnju s vlastima, no informacije su prikupljene od njegove obitelji i prijatelja.

Iako Robinson potječe iz konzervativne obitelji, njegova su se uvjerenja s vremenom znatno udaljila od obiteljskih vrijednosti, tvrdi Cox. 'Prema obitelji i ljudima koje intervjuiramo, on dolazi iz konzervativne obitelji, ali njegova je ideologija bila vrlo različita od njegove obitelji i to je dio toga', izjavio je Cox u intervjuu za NBC.

Promjena nakon fakulteta

Cox smatra da je do ključne promjene u Robinsonovom ponašanju došlo nakon što je napustio Sveučilište Utah State i vratio se u južni dio Utaha. Tada se, prema iskazima prijatelja, sve više okretao virtualnom svijetu.

'Činilo se da se to dogodilo nekako nakon toga - nakon što se vratio u južni dio Utaha. Jasno je da je bilo puno gaminga, prijatelji su potvrdili da je postojala ta duboka, mračna internetska, Reddit kultura i ta druga mračna mjesta interneta gdje je ta osoba duboko zalazila. To ste vidjeli na čahurama.... memifikacija koja se događa u našem društvu danas', rekao je Cox.

U razgovoru za ABC, Cox je potvrdio i medijske napise da su se Robinsonovi online poznanici šalili s njim na račun fotografija koje je FBI objavio tijekom potrage. 'Ti su se razgovori definitivno događali. I nisu vjerovali da je to zapravo on - sve je bila šala dok on nije priznao da je to zapravo bio on', rekao je Cox.

Je li ubojica radikalni ljevičar?

Podsjetimo, vlasti su objavile da je Kirkov ubojica 22-godišnji Tyler Robinson, koji je odrastao u Washingtonu, na jugozapadu države Utah. U nedostatku jasnog motiva, mediji i istražitelji pokušavaju sklopiti sliku o Robinsonovoj pozadini. Poznato je da je bio student treće godine na Dixie Technical Collegeu, a oba su mu roditelja registrirani republikanci, iako njegova politička uvjerenja ostaju nepoznata.

Na društvenim mrežama, čiji su profili u međuvremenu izbrisani, objavljivao je fotografije na kojima s obitelji pozira s oružjem.

Odrastao u tipičnoj republikanskoj obitelji

Odrastajući u Utahu, Robinson je, sudeći prema objavama na društvenim mrežama, bio na putu uspjeha. Imao je blisku obitelj, postizao je odlične rezultate na testovima, a 2021. godine završio je srednju školu s najvišim ocjenama, prenosi Index.

Ljudi koji su poznavali Robinsona imaju različita sjećanja na njegova politička uvjerenja. Električar koji je s njim radio prije nekoliko tjedana opisao ga je kao sramežljivu osobu koja 'nije bila pričljiva osim ako joj se netko ne obrati'. Rekao je da Robinson 'nije baš pričao o politici... osim ako netko to ne spomene' te dodao kako 'nije bio previše sklon Trumpu ili Charlieju (Kirku)'.

S druge strane, bivši školski kolega ispričao je za CNN da je Robinson u srednjoj školi, baš poput svoje obitelji, bio politički konzervativan i podržavao Donalda Trumpa uoči izbora 2020. godine. 'Kad sam poznavao njega i njegovu obitelj, bili su zagriženi Trumpovi pristaše', rekao je kolega. 'Kad se ovo dogodilo, pomislio sam... ne znam što se promijenilo'.

Prema podacima o registraciji birača, Robinson je trenutačno prijavljen kao neovisni birač, iako nikada nije glasao. Robinson je najstariji od trojice braće. Njegov otac vodi tvrtku za ugradnju kuhinjskih radnih ploča i ormarića, dok je majka licencirana socijalna radnica. Oboje su registrirani glasači Republikanske stranke.

Obitelj Robinson pripada mormonskoj vjeri i aktivna je u crkvenoj zajednici. Da se radi o duboko religioznoj obitelji ukazuje i informacija da se Robinson odlučio predati tek nakon razgovora s pastorom. Robinsonova baka je za Daily Mail izjavila da su većina članova obitelji republikanci. 'Ne znam niti jednog jedinog koji je demokrat', rekla je.

Antifašističke poruke i internetski memovi

FBI još uvijek istražuje motiv, no kao mogući dokaz političke pozadine istaknuli su antifašističke poruke ugravirane na čahurama pronađenim u pušci blizu mjesta zločina. Na jednoj je pisalo 'Hej fašistu! Uhvati!' - poruka za koju je guverner Utaha Spencer Cox u petak rekao da 'govori sama za sebe'. Član Robinsonove obitelji potvrdio je istražiteljima da je osumnjičeni 'posljednjih godina postao politički aktivniji' te da je na nedavnoj obiteljskoj večeri posebno kritizirao Kirka.

Ipak, priča je složenija. Među porukama na čahurama nalazila se i mješavina memova i aluzija na videoigre, što ukazuje na duboku uronjenost u internetsku kulturu prožetu ironijom, gdje je pravo značenje teško odgonetnuti. Pronađene su strelice koje predstavljaju kontrole za napad u videoigri Helldivers 2, kao i stihovi talijanske antifašističke pjesme 'Bella Ciao', nedavno popularizirane u igri Far Cry 6 i Netflixovoj seriji.

Konzervativni komentatori uhvatili su se za, u međuvremenu povučene, tvrdnje da su čahure pronađene na mjestu zločina bile ugravirane s oznakama koje upućuju na 'trans ideologiju'. 'Na iznenađenje doslovno nikoga', rekla je bivše voditeljica Fox Newsa Megyn Kelly u svojoj emisiji. 'Postoji jedna određena skupina koja se okolo kreće i ubija Amerikance u ime ideologije, a to su transrodni aktivisti ili pojedinci, ili oni koji se tako izjašnjavaju.' Nakon što je Robinsonov identitet otkriven, Kelly je spekulirala da se radikalizirao na fakultetu, dodavši kako se čini da potječe iz 'obitelji pune ljubavi'.

Ograđivanje bijelih nacionalista

U međuvremenu, bijeli nacionalist Nick Fuentes pokušao je zaustaviti spekulacije da je Robinson možda bio Groyper, kako se nazivaju Fuentesovi sljedbenici. Naime, Groypersi su dugo kritizirali Kirka, smatrajući ga previše politički umjerenim.

Fuentes je na društvenim mrežama ustvrdio da se njemu i njegovim pristašama 'trenutno namješta ubojstvo Charlieja Kirka' te je u prijenosu uživo pozvao na mir. 'Svim svojim sljedbenicima, ako se uhvatite oružja, odričem vas se', poručio je Fuentes. 'Odričem vas se najsnažnijim mogućim riječima.'