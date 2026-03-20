[FOTO & VIDEO] Gusti crni dim u Kopilici, vatrogasci na terenu

U splitskom predjelu Kopilica danas je primijećen gusti crni dim koji se uzdizao iznad tog dijela grada, što je odmah izazvalo zabrinutost među građanima. Prema prvim informacijama, dim je bio vidljiv iz više kvartova.

Na teren su ubrzo izašli vatrogasci koji su započeli s intervencijom kako bi stavili požar pod kontrolu i spriječili njegovo daljnje širenje.

Zasad nema službenih informacija o uzroku požara, kao ni o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima.