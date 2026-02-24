Grše ljut zbog onog što se proširilo o njemu: 'Nevjerojatno do koje granice ljudska zloba može ići'

Hrvatski reper iz Trilja, Grgo Šipek poznatiji kao Grše (30) u lipnju prošle godine otkazao je sve nastupe koje je imao zakazane. Razlog povlačenja su bili zdravstveni problemi, o kojima je tada otkrio detalje.

"Imam vijest koju moram podijeliti s vama, a to je da ću, nažalost, morati otkazati nastup u iduća dva mjeseca. Razlog tome je što vučem mononukleozu već preko godinu dana, problemi sa štitnjačom, problemi s leđima... tijelo mi govori da moram stati. Meni je najteže što se nećemo vidjeti ovoga ljeta, ali što je tu je, ne mogu glavom kroz zid. I sami znate koliko nastupam, koliko smo na cesti, pogotovo zadnje dvije sezone", započeo je pa dodao:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ja ću vam se probati odužiti na drugi način, a to je da izlazi dosta nove glazbe, moji projekti s Pekijem, svašta nešto... Ne brinite, ovu prazninu ćemo probati nadopuniti s tim. Molim vas za razumijevanje i podršku. Volim vas sve, vraćam se jači nego ikad", ispričao je.

Dodatno se javio i u rujnu kada je poručio:

"Mojim obožavateljima izvan Hrvatske, posebno u Njemačkoj i Švicarskoj: Još jednom vam se od srca ispričavam jer su planirani nastupi otkazani. Trenutno se vraćam nastupima u Hrvatskoj, ali treba mi još neko vrijeme da se vratim punoj snazi. Hvala vam na razumijevanju i puno ljubavi svima vama."

'Priča nema veze sa zdravim razumom'

Grše se sinoć ponovno oglasio na svom Instagram profilu želeći demantirati glasine koje su se proširile društvenim mrežama.

"Dragi ljudi, ne volim se oglašavat javno, ali u ovom slučaju moram. Na veliko se raširila priča da sam ja ove godine bio na odvikavanju, priča koja nema veze sa zdravim razumom, nevjerojatno do koje granice ljudska zloba može ić. Nisam bio na odvikavanju, ima san zdravstvene probleme koje sam objavio svojoj publici i to je bio jedini razlog otkazivanja koncerata u prethodnoj godini", poručio je, piše Net.hr.