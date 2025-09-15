Grmoju razljutila objava Dalije Orešković: "Smatram to stavljanjem mete na moje čelo"

Dalija Orešković, poznata po svojoj aktivnostima na društvenim mrežama, osvrnula se na val komentara mržnje koji su se intenzivirao nakon ubojstva Charlieja Kirka. U svojoj objavi podijelila je i fotografiju s portala na kojoj se nalazi izjava saborskog zastupnika Nikole Grmoje: "Fašisti budućnosti zvat će se antifašistima."

Svoju objavu Orešković je započela stihovima: "Neka cijeli ovaj svijet, još sja u suncu, neka naša zemlja sva, postane sretna. Neka cijeli ovaj svijet, zove se bajka, zelena i mirisna, cvjetna sva i nevina, livada iz sna!" Nakon toga dodala je: "Komentar na objavljene komentare: Pozivaju se na vjeru, ali puni su mržnje. Pripremaju se na progon drugih i drukčijih, ali prvo treba uvjeriti mase da postoje ti drugi i drukčiji koje treba istrijebiti. Puna su im usta domoljublja i nacije, ali prvo iz vlastite nacije najgorim lažima opisuju one koji im se suprotstavljaju i slobodno misle. Da, kada nisu u masi na koncertima ili povorkama, uglavnom se hrabro skrivaju iza lažnih profila na društvenim mrežama i nekažnjeno šire mržnju i prijetnje, optužujući druge za upravo ono što oni sami provode. Fašizam 21 stoljeća razlikuje se od onoga iz II. svjetskog rata, ali nemojte ni u sekundi pomisliti da više ne postoji."

Na njezin istup reagirao je i Mostov zastupnik Nikola Grmoja, također putem Facebooka. Naglasio je da ga je Orešković „svjesno stavila u kontekst širenja mržnje“. Dodao je: "Dalija je, uz nekoliko poruka anonimaca s društvenih mreža u kojima se poručuje ekstremnoj ljevici kako su prvi zakuhali ubojstvom Kirka i da se ne trebaju čuditi ako im se uzvrati istom mjerom, objavila i sliku moje objave o fašizmu budućnosti i kako će se fašisti budućnosti nazivati antifašistima. Želim jasno reći kako nikada nisam pozivao na nasilje ni opravdavao mržnju. Upravo suprotno, u svojoj sam reakciji na ubojstvo Charlieja Kirka naglasio da se politički protivnici moraju pobjeđivati argumentima, a ne nasiljem."

Grmoja je podsjetio da ga Orešković osobno poznaje iz Sabora i da je svjesna kakav je, zbog čega njezinu objavu doživljava kao „stavljanje mete na njegovo čelo“. Prisjetio se i prijetnji koje je ranije dobivao: "Podsjećam, već sam bio izložen prijetnjama kada su mi pripadnici trans i LGBTQ pokreta slali slike moje djevojčice u mrtvačkom sanduku."

Na kraju je poručio: "Da bude jasno, prvi bih zaštitio Daliju Orešković od uvreda ili napada jer misli drukčije. Ali neću šutjeti dok me koristi za jeftine političke bodove i pokušava prikazati kao nekog tko širi mržnju. Za razliku od Dalije, kojoj je valjda Charlie Kirk sam kriv što je ubijen, za mene je nedopustivo svako nasilje, bilo prema ljevičaru ili desničaru, katoliku ili ateistu, obiteljskom čovjeku ili LGBTQ aktivistu. I tu je razlika između nas koji pripadamo opciji koja zagovara zdrav razum i ovih na ekstremnoj ljevici poput Dalije koja me pokušava staviti u kontekst mržnje i poticanja nasilja. Neće proći."