Grmoja: "Plenković mora dati ostavku"

Nikola Grmoja, predsjednik Odbora za pravosuđe (Most) kazao je, gostujući na na HRT-u, kako bi nakon hapšenja i smjene bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, premijer morao dati ostavku.

'Ne znam jesu li ljudi svjesni što se dogodilo, radi se o čovjeku koji je zadužen za nadzor zakonitosti u svim ključnim resorima. Praktički, jedan od ključnih ljudi u državi rekao je da će za mito zažmiriti na odlaganje opasnog ilegalnog otpada. Kada ugrožavate zdravlje građana s takve funkcije, to je strašno, rekao je Grmoja za HRT.

Smatra da riječ ogromnom udarcu za Vladu. Istaknuo je kako je misterij zašto je premijer Plenković uopće postavio Mikulića za glavnog državnog inspektora kao i da je tako dugo opstao na toj funkciji. Kazao je kako se ne zna što stoji iza smjene ključnih ljudi državnih tvrtki i institucija, kao niti hoće li još netko biti obuhvaćen istragama, piše tportal.