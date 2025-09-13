Grmoja otkrio bi li više ikad u koaliciju s HDZ-om

Nikola Grmoja službeno je najavio kandidaturu za predsjednika Mosta. Grmoja želi naslijediti dosadašnjeg čelnika Božu Petrova. Unutarstranački izbori za novog predsjednika Mosta očekuju se krajem rujna ili početkom listopada. Grmoja je gost RTL-a Danas, a s njim je razgovarala Dajana Šošić.

Objavili ste kandidaturu, želite na čelo mosta, jeste li dosad na neki način upravljali strankom iz sjene?

Nisam upravljao strankom, stranka ima predsjedništvo i glavni odbor, Božo Petrov je bio predsjednik, ali nije on mogao donijeti niti jednu odluku sam, to bi bila diktatura da jedan čovjek ima...

Dobro, ali vi ste jedno od najprepoznatljivijih lica Mosta, uvijek ste komunicirali najvažnije teme.

Pa to je drugo. Ja sam uvijek bio pristupačan medijima, otvoren za komentar bilo koje teme, nikad se nisam ustručavao bilo što komentirati kad su bile neke teške situacije za Most jer mislim da je to pošteno i prema vama medijima i prema građanima. Možda zato. Ali definitivno nisam bio nekakav čovjek iz sjene niti sam se ikad skrivao. Čovjek iz sjene bi bio netko tko povlači konce, a ja sam bio ovaj na prvoj crti.

Što je s Marinom Miletićem? Je li on odustao od kandidature kao što ste nagađa? Jeste li razgovarali o tome s njim?

Vidio sam izjave gdje je Marin u ovom trenutku rekao ni da hoće ni da neće, tako da treba pitati njega. Ja bih volio da bude više kandidata za tu važnu funkciju i da sučelimo vizije.

Ako on ne bude, je li izbjegnut nekakav raskol unutar stranke?

Ne vidim raskol ako se netko kandidira i ponudi svoju viziju, ima ambiciju - mislim da je to legitimno. Ne vidim tu prostora za raskol, mislim da je Most u ovim zadnjim mjesecima - a to pokazuju i ove važe ankete na vašoj televiziji - u ovom mjesecu najviše rastao od svih političkih opcija. Vraćamo se nakon onih udara koje smo doživjeli. Već smo deset godina na političkoj sceni i bilo je tu svega, ali jedini smo preživjeli, mnogo toga je nestalo.

Dobro, ali on je prvi dužnosnik Mosta koji je nakon 2017. otvoreno komunicirao mogućnost suradnje s HDZ-om, s druge strane, vi kao i ostatak Mosta izgradili ste velik dio utjecaja upravo na kritici HDZ-a i premijera.

Mislim da je najveća pogreška koju neka politička opcija može donijeti da razmišlja o tome s kim će koalirati. Mi moramo biti puno ambiciozniji, moramo ići na to da Most bude - Most je sada četvrta snaga u zemlji - dakle, mi sada to imamo, mogli smo koalirati sa HDZ-om i ući u Vladu. Uostalom, evo, vidio sam po televizijama - Mlinarić Ćipe nam poručuje 'Zašto niste došli s nama u Vladu?' - bit ću jako konkretan i reći ću ono što mislim: mislim da mi moramo graditi Most, moramo zaorati teren, da Most mora biti glas običnog hrvatskog čovjeka, dakle da moramo progovarati o onim problemima koji muče naše radnike...

U koaliciji s HDZ-om?

Ne, dakle, meni ne pada na pamet se ovako truditi, mučiti i izlagati i onda predati ili biti prirepak ove ili one političke opcije. Za nas su jednako politički protivnici ova globalistička ljevica koja više ne brine o radničkim pravima nego se brine o LGBTQ pravima, bave se sa 'ZDS', a isto tako su nam politički oponenti oni koji se predstavljaju kao suverenisti i domoljubi, ali izdaju te vrijednosti. Ako me članovi Mosta izaberu za predsjednika i ako birači daju Mostu povjerenje, mi ćemo sigurno biti politička opcija koja će voditi hrvatsku politiku, a ne razmišljati o tome s kime ćemo koalirati. Ja ne mislim ući u političku utakmicu i razmišljati o tome koga ću ja podržati. Neka HDZ i SDP razmišljaju o Mostu.

Miletić kaže da je njemu Anušić prihvatljiv na čelu HDZ-a, je li vama prihvatljiv?

Kadrovirati u drugim političkim strankama mislim da nije najbolji put. Svaka politička opcija bira svoga predsjednika, članstvo te političke opcije, i mi to moramo poštovati. Mi možemo odlučivati samo o sebi i krojiti svoju sudbinu i graditi budućnost Mosta. Ja smatram da Most mora postati narodni pokret koji okuplja sve ljude koji su nezadovoljni stanjem u Hrvatskoj, i one na centru i one na desnici.

