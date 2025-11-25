GRMOJA OBJAVIO Ante Sanader o inkluzivnu dodatku: "Hvala Bogu, netko mora umrijet"

U Hrvatskom saboru ponovno je zaiskrilo oko teme inkluzivnog dodatka, a javnost je uznemirila izjava HDZ-ova zastupnika Ante Sanadera. Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja objavio je video, a Sanader je tijekom govora o inkluzivnom dodatku, na koji su pojedini građani čekali i više od godinu dana, izrekao rečenicu: "Pa hvala Bogu da netko mora umrijeti."

Grmoja ističe da je riječ o uvredi za sve koji mjesecima čekaju pomoć koja im po zakonu pripada, upozorivši da su neki korisnici, ne dočekavši rješenje, u međuvremenu preminuli. Umjesto isprike, dodaje, uslijedila je cinična poruka koja, smatra Mostov zastupnik, "razotkriva pravo lice vlasti".

Podsjetimo, inkluzivni dodatak uveden je s ciljem objedinjavanja i ubrzavanja prava na novčanu potporu osobama s invaliditetom, no u praksi se sustav suočava s velikim zastojima. Oporba već dulje upozorava na sporost administracije i posljedice koje odgađanja imaju za najranjivije skupine građana.

