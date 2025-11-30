Grmoja: "Mikulićeva smjena i uhićenje pokazuju razmjere političke korupcije"

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja objavio je niz tvrdnji o slučaju glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, optužujući ga za koruptivna djela i neadekvatno postupanje s opasnim otpadom. U objavi se osvrnuo i na ulogu premijera Andreja Plenkovića te Državnog odvjetništva.

Optužbe na račun glavnog inspektora

Grmoja tvrdi da je glavni državni inspektor Andrija Mikulić, osoba koja je trebala štititi zdravlje ljudi i okoliš, "trovao narod opasnim otpadom" dopuštajući njegovo neadekvatno odlaganje, a zauzvrat primao novac. U objavi zaključuje da je riječ o djelima koja su izazvala snažnu reakciju javnosti.

Prema Grmoji, ogorčenje građana zbog korupcije vlasti i političara doseglo je razinu na kojoj pojedinci zazivaju nedemokratske metode kažnjavanja. Navodi kako mu ljudi prilaze na ulici i govore da bi za ono što je radio Vili Beroš te za postupke Andrije Mikulića "adekvatna kazna bila javno vješanje". Dodaje da takve poruke ne priliče demokratskim i uređenim zemljama, ali smatra da pokazuju dubinu javnog nezadovoljstva.

Grmoja ističe da je premijer Andrej Plenković 2019. stvorio radno mjesto glavnog inspektora za Mikulića i na njemu ga držao šest godina. Pritom postavlja pitanje koliko je koruptivnih djela Mikulić mogao počiniti od tada, navodeći kako mu se "ledi krv u žilama" pri toj pomisli. U objavi problematizira vjeruje li itko da je Mikulić bio pošten prvih pet godina na toj funkciji.

Kritika DORH-a i tajminga uhićenja

Grmoja tvrdi da je DORH-u trebalo šest godina da "uhvati Mikulića na djelu", te u objavi sumnjičavo komentira okolnost da je uhićen "pola sata nakon što ga je Plenković smijenio". Taj tajming opisuje kao dodatnu potvrdu političke korupcije pravosuđa, za koje kaže da ga "vrh izvršne vlasti protuzakonito koristi za svoje potrebe", u ovom slučaju kako bi se umanjila politička šteta kad članovi stranke završe u zatvoru.

"Ovakvu laž pas s maslom ne bi pojeo"

U zaključnom dijelu objave Grmoja tvrdi da je Plenković smijenio Mikulića "sasvim slučajno" neposredno prije uhićenja, što ocjenjuje nevjerodostojnim. Poručuje da je takvo objašnjenje laž koju "pas s maslom ne bi pojeo", te postavlja pitanje tko je veći problem: Mikulić zbog navodnih postupaka ili Plenković koji ga je, kako tvrdi, postavio i održavao na dužnosti.