Grmoja: "LGBTIQ mafija i rodna ideologija su pogubniji od korupcije"

Kandidat za predsjednika Mosta Nikola Grmoja danas se na svom Facebook profilu obratio javnosti porukom u kojoj je oštro kritizirao, kako je nazvao, „LGBTIQ mafiju i rodnu ideologiju“.

– Pitaju me hoću li se, na isti način na koji se borim protiv mafije i korumpiranih političara koji potkradaju državu, beskompromisno i neumorno boriti i protiv LGBTIQ mafije i njihove rodne ideologije koja prijeti uništiti našu djecu i njihovo zdravo, normalno odrastanje, napisao je Grmoja.

Dodao je kako korupcija i nepotizam „kradu budućnost naše djece, ubijaju pravednost i uskraćuju im prilike da žive od vlastitog rada“, ali da, prema njegovim riječima, „suluda ideologija udara dublje jer razara živote, zdravlje i identitet“.

– Zato je gora i pogubnija od same korupcije koja je smrtonosna za naše društvo. Zato joj se moramo usprotiviti snažnije, odlučnije i žešće nego ijednom kriminalu, poručio je Grmoja u objavi.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a dolazi u trenutku kada se unutar Mosta vodi izborni proces za novo vodstvo stranke.