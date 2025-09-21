Grmoja: Je li eutanazija kokoši i svinja dio plana za rušenje domaće proizvodnje?

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja oglasio se na društvenim mrežama poručivši kako domaća proizvodnja hrane u Hrvatskoj sustavno trpi udarce pod izlikom veterinarsko-zdravstvenih mjera. Komentirao je slučaj peradara Marijana Lukača kojem je naloženo ubijanje 163.000 kokoši zbog salmonele, kao i eutanaziju svinja u Slavoniji zbog afričke svinjske kuge. Grmoja tvrdi da su poljoprivrednici zabrinuti te sumnjaju da iza tih poteza stoji interes velikih lobija i povezanih političkih struktura.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Uništava li se planski domaća proizvodnja?!"

"Posljednjih dana u javnosti je prisutna priča našeg proizvođača jaja Marijana Lukača koji je najavio gašenje proizvodnje jer je Veterinarski institut izdao nalog da se ubije 163.000 kokoši nesilica na farmi Lukač zbog pozitivnog nalaza na salmonelu.

Lukač tvrdi da je poslao 500 jaja u neovisni labaratorij i da u nijednom nije nije pronađena salmonela.

S obzirom da Vlada Andreja Plenkovića na Banovini gura megaprojekt ukrajinskih milijunaša povezanih s kockarskim biznisom koji bi uključivao oko 500 peradarskih farmi, mnogi se s pravom pitaju je li uništenje Lukača ima veze s najavljenim investicijama.

Osim toga svjedočimo novim najavama eutanazije svinja u Slavoniji zbog svinjske kuge u kojima ministar Anušić najavljuje čak i uključivanje vojske dok svime koordinira DP koji je u prošlom mandatu podržavao prosvjede svinjogojaca.

Tim najavljenim eutanazijama izgubit ćemo ukupno 50 tisuća svinja što čini ukupno 5 posto našeg svinjskog fonda, a profit će na tome ostvariti ministar u Vladi Andreja Plenkovića Gordan Grlić Radman kojeg hrvatski seljaci popularno zovu Živoder jer je vlasnik tvrtke koja se bavi zbrinjavanjem životinjskih lešina.

Mnogi seljaci s kojima razgovaram su zabrinuti i smatraju da se iza svih tih akcije pod krinkom borbe protiv zaraza i bolesti krije i želja određenih lobija za potpuno uništenje naše vlastite proizvodnje i samodostatnosti.

Ne želim umanjivati važnost veterinarsko-zdravstvenih mjera, ali pitam se zajedno sa hrvatskim seljacima, činimo li sve da zaštitimo naše stočare, naše svinjogojce, naše ljude koji se bave peradarstvom gdje smo gotovo samodostatni?

U ovom globaliziranom svijetu interes je velikih korporacija kojima nije problem potkupiti nekog dužnosnika, a posebno poslovično korumpirane hrvatske političare, učiniti što više ljudi ovisnima o njihovoj proizvodnji.

Zato trebamo biti puna podrška svim našim malim proizvođačima i ne šutjeti i uvijek postavljati pitanja o nužnosti poduzetih akcija vlasti dok se uništavaju lokalni i nacionalni izvori hrane", poručio je Grmoja.