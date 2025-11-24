Gripa uranila: Najviše oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Gripa nam je ove godine već stigla, nešto ranije negoli prijašnjih sezona. Uranila je nekoliko tjedana, a najviše je slučajeva baš u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Potvrđuju to podaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

U Hrvatskoj je tijekom prvih sedam tjedana sezone gripe 2025./2026., zaključno sa 16. studenim 2025. godine pristiglo 1.634 prijava oboljelih od gripe, od čega je 564 prijava u posljednjem tjednu.

Prijave gripe zaprimljene su iz većine županija, pri čemu se u tjednu od od 10. do 16. studenoga najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U Splitsko-neretvanskoj županiji se bilježi 68.9 prijava na 100.000 stanovnika, u Istarskoj 44.5, dok u najjužnijoj hrvatskoj županiji 37.2 slučaja.

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

"U usporedbi istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije. Primjerice, u prvih mjesec i pol zaprimljeno je 1.634 u odnosu na 129 prijava lanjske sezone. Tijekom prvih sedam tjedana ove sezone zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 59 oboljelih, od kojih dvoje na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone je u isto vrijeme hospitalizirano zbog gripe ukupno 9 oboljelih, od kojih dvoje u jedinici intenzivnog liječenja", pojašnjeno je na stranici NZJZ-a.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ove godine je naručio trovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe koje je kao i dosadašnjih godina bilo besplatno prvenstveno za osobe koje imaju povećani rizik od teškog oblika gripe i njezinih komplikacija.

Sastav ovogodišnjeg cjepiva protiv gripe sukladan je preporuci Svjetske zdravstvene organizacije za ovu sezonu, a temelji se na rezultatima kontinuiranog praćenja genskih i antigenskih osobina cirkulirajućih virusa gripe u prethodnoj sezoni. Cjepivo protiv gripe za sezonu 2025./2026. sadrži sljedeće cijepne sojeve:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-sličan soj

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-sličan soj

B/Austria/1359417/2021-sličan soj

Gripa ili influenca je zarazna bolest dišnog sustava uzrokovana virusom influence. U Europi i općenito sjevernoj hemisferi javlja se u zimskim mjesecima (obično od studenog do travnja) u obliku većih ili manjih epidemija. Gripa nije bezazlena bolest jer na području Europe svake godine oboli između 4 do 50 milijuna ljudi, a 15 000 do 70 000 umre od komplikacija uzrokovanih gripom. Virus gripe se lako prenosi kapljičnim putem kod kašljanja i kihanja i indirektnim kontaktom kada respiratorni sekret oboljelih dospije na ruke, maramice i druge površine. Inkubacija kod gripe varira od 1 do 5 dana (prosječno 2 dana), a osobe su zarazne već 1 dan prije početka simptoma bolesti te 4 do 5 dana nakon početka bolesti. Klinička slika gripe teža je od obične prehlade, a u nekompliciranim slučajevima traje nekoliko dana (oko tjedan dana). Simptomi počinju naglo i uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima, opću slabost i klonulost, kihanje i curenje nosa, grlobolju i neproduktivni kašalj. Kod djece se osim temperature i respiratornih simptoma mogu javiti i gastrointestinalni simptomi (povraćanje i proljev). Moguće je da kašalj, umor i malaksalost traju i nekoliko tjedana nakon preboljenja.