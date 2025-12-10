Gripa uranila: Dvostruko više oboljelih, porast interesa za cjepivo

Ove je godine sezona gripe u našoj zemlji počela znatno ranije. U posljednjih tjedan dana oboljela su 3383 građana, do danas - od početka sezone - ukupno 7091. Pritom su prijavljena dva smrtna slučaja. Najviše je oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Sve je više otvorenih bolovanja zbog gripe u ordinaciji doktorice Bekavac u Splitu. Zbog straha povećao se interes za cijepljenje, prenosi HRT.

"Svakodnevno se javljaju roditelji, mahom s manjom djecom osnovnoškolske ili vrtićke dobi, koji su vrlo često dobili gripu od svoje djece. Rizične su nam uvijek skupine koje borave u kolektivima. Moram priznati da mi se posljednjih dana javlja sve više ljudi, ja ih i dalje pozivam da dođu i da se cijepe", rekla je liječnica opće prakse Anamarija Bekavac.

U Hrvatskoj je 7.091 osoba oboljela od gripe, koja je uranila, a broj oboljelih ubrzano raste.

"U 49 tjednu imamo više od 3.000 novooboljelih, novih prijava, što je duplo više nego proteklog tjedna. Imamo taj jedan rast broja prijavljenih koji su oboljeli od gripe", objašnjava epidemiologinja Dijana Mayer.

I to se itekako osjeti i na hitnom prijemu Klinike za infektivne bolesti.

"Velik je broj pacijenata koji se javljaju na naš hitan prijem, dnevno je to negdje do 200-tinjak pregleda. Dominiraju djeca osobito predškolske školske dobi, a trenutačna situacija u broju hospitaliziranih pacijenata je povoljna, imamo ih negdje 10-12. Nije ni sad kasno cijepiti se za one koji to žele", rekao je zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zoran Barušić.

Od 420 000 doza cjepiva potrošeno je 315 000, u ljekarnama je rasprodano, pa su onima koji se žele cijepiti otvorena vrata Zavoda za javno zdravstvo.

Cjepiva ima kod nas u HZJZ-u i svatko tko želi može se cijepiti. Preporuke su i dalje iste u smislu obveznog pranja ruku i osobne higijene, zatim prozračivanje prostorija i zapravo cijepljenje", poručila je Mayer.

Da gripu treba ozbiljno shvatiti, potvrđuju i dva smrtna slučaja.