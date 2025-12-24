Gripa ruši rekorde, ali najgore tek dolazi. Mnoge začudili podaci o izostancima iz škola

Iako gripa još nije na vrhuncu, već je sada u tjedan dana zabilježeno dvostruko više oboljelih nego prošle godine u tjednu kada je zabilježen vrhunac. Prema zasad još nepotpunim podacima koje su nam ustupili iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u samo tjedan dana zabilježeno je 10.100 oboljelih od gripe, dok je tjedan dana ranije taj broj bio nešto veći od sedam tisuća. Prema tome, broj oboljelih i dalje je u porastu, a stvarni broj zaraženih zasigurno je znatno veći, s obzirom na to da mnogi oboljeli ne prijavljuju bolest.

Voditelj Službe za epidemiologiju, doc. dr. sc. Bernard Kaić, ističe da se radi o preliminarnim podacima koji još pristižu i koji će biti kompletirani tijekom sutrašnjeg dana, piše Jutarnji list.

- Za sada možemo reći da je u prošlom tjednu, prema podacima iz primarne zdravstvene zaštite, prijavljeno više od tisuću oboljelih, dok su bolnice dosad prijavile 163 hospitalizacije. Moguće je da će ukupna brojka, kada se svi podaci prikupe, dosegnuti 10.500 ili 11.000 oboljelih - kaže Kaić. Dodaje da je jasno kako se radi o jednoj od jačih sezona po broju oboljelih, ali iako je 2020. godine tjedni broj oboljelih bio sličan, nisu neuobičajene sezone s visokim brojem zaraženih.

- Primjerice, u sezoni pred epidemiju koronavirusa, dakle 2018./2019. godine, bilo je dva tjedna s nešto više od 11.000 oboljelih. Te godine ukupno je prijavljeno oko 78.000 slučajeva gripe - kaže Kaić. Ova sezona počela je neuobičajeno rano, dok je vrhunac pretpandemijske gripe bio početkom veljače, dakle dva mjeseca kasnije.

- Istina je da je gripa ove godine krenula neuobičajeno rano i da je vrlo teško predvidjeti njezin daljnji razvoj i trajanje. S obzirom na to da krivulja broja oboljelih raste, možemo reći da se približavamo vrhuncu, ali kada će on točno nastupiti i koliko će trajati, tek ćemo vidjeti - govori Kaić. Sličan stav ima i imunolog prof. Zlatko Trobonjača:

Gripa se pojavila neuobičajeno rano, širi se prilično intenzivno i smatram da će se broj tjedno zaraženih još povećavati. Ranijih godina skok broja oboljelih događao se nakon blagdana, dok sada u blagdansko razdoblje ulazimo s većim brojem zaraženih. Kada tome dodamo obiteljska i druga druženja, možemo očekivati daljnje povećanje broja oboljelih - kaže Trobonjača.

Ove godine dominira virus tipa A, i to H3N2 i H1N1, pri čemu je H3N2 mutirao u odnosu na prošlu sezonu.

- Došlo je do mutacija koje, prema dostupnim podacima, u velikoj mjeri izbjegavaju imunitet stečen cijepljenjem, no vrlo je važno naglasiti da cjepivo ipak pruža zaštitu. Ako se razbole osobe koje su cijepljene, obično će imati lakše simptome i vjerojatno izbjeći hospitalizaciju, što je izuzetno važno - objašnjava Trobonjača. Dodaje da, iako je cijepljenje preporučljivo svake godine, organizam "pamti" prethodna cijepljenja i preboljenja gripe.

- Soj H3N2 pojavio se prvi put kao pandemijski 1969. godine i od tada kontinuirano mutira. Slična je situacija bila 2009. godine s pojavom H1N1, poznatog kao "svinjska gripa". Mutacije virusa normalna su pojava - zaključuje Trobonjača.

Podaci iz Kliničke bolnice za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" također potvrđuju učinkovitost cjepiva. Predstojnik Klinike, prof. dr. Ivan Puljiz, navodi da dnevno imaju velik broj pregleda, pri čemu najveći dio pacijenata čine oboljeli od gripe.

- Imamo i hospitalizirane djece i odraslih, što je uobičajeno u sezonama s velikim brojem oboljelih. No zasad ne možemo govoriti o izvanrednoj situaciji - kaže prof. Puljiz. Iako ima pacijenata na intenzivnoj njezi, dosad nitko nije bio na ECMO uređaju, a na respiratoru su bila dva pacijenta koja su se oporavila.

- Trenutačno nemamo pacijenata na respiratoru, ali to ne znači da ih u budućnosti neće biti. Najveći broj hospitaliziranih čine osobe koje se nisu cijepile. Također, dosad nitko od pacijenata na intenzivnoj njezi nije bio cijepljen - ističe Puljiz. Dodaje da, iako cjepivo štiti, kod osoba s kroničnim bolestima gripa može biti vrlo ozbiljna, čak i ako su cijepljene.

Unatoč apelima stručnjaka, cjepivo se još ne troši dovoljno. Ove je godine naručeno 420.000 doza, od kojih dio još nije raspoređen iz skladišta HZJZ-a.

- U našem je skladištu još nešto više od 9000 doza, što znači da ih sigurno ima i u županijskim zavodima. Šteta, jer bi se ljudi trebali cijepiti kako bi se zaštitili - kaže Kaić, napominjući da se neiskorišteno cjepivo uništava, jer se svake godine priprema novo cjepivo prema sojevima koji su bili dominantni prethodne godine.

Zanimljiv i pomalo paradoksalan podatak odnosi se na izostanke u školama. Naime, unatoč masovnim oboljenjima, broj izostanaka opravdanih liječničkom ispričnicom manji je nego prošle godine. Liječničku je ispričnicu potrebno donijeti ako bolest traje dulje od tri dana, inače roditelj može sam opravdati izostanak.

U listopadu 2025. zabilježeno je 1,205.457 izostanaka, dok je u listopadu 2024. bilo 1,366.755. U studenome 2025. broj izostanaka pao je na 979.642, dok je u studenome 2024. iznosio 1,307.250. Do 15. prosinca 2025. evidentirano je 559.693 izostanaka, u usporedbi sa 668.138 u istom razdoblju 2024. godine. Sveukupno, u svim promatranim mjesecima vidljiv je pad broja izostanaka opravdanih liječničkom ispričnicom u 2025. godini.