Grijesi bivšeg vodstva: Inspektorat zbog nepravilnosti pri zapošljavanju u Park-šumi Marjan najavio optužni prijedlog. Kandidatkinja nije imala traženu stručnu spremu ni iskustvo

Nekadašnji ravnatelj Javne ustanove Park-šuma Marjan Marko Pejnović više ne vodi ustanovu, ali odluke donesene za njegova mandata i dalje izazivaju pozornost. Novoformirano Upravno vijeće raspravljalo je o uvjetnom mišljenju Državne revizije za 2023. godinu, dok je Državni inspektorat najavio podnošenje optužnog prijedloga protiv bivšeg ravnatelja i ustanove zbog sumnje na nezakonitosti u jednom zapošljavanju.

Na upit Dalmacije Danas iz JU Park-šuma Marjan potvrdili su da je Inspektorat utvrdio nepravilnosti pri zapošljavanju voditeljice financija i računovodstva. Riječ je o radnom mjestu na koje je u travnju ove godine primljena osoba koja, prema nalazu nadzora, ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu ustanove.

Iz Marjana navode da kandidatkinja nije imala traženu stručnu spremu ni iskustvo. "Utvrđene su nepravilnosti… na način da osoba ne ispunjava uvjete iz Pravilnika… I to uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ekonomije i radno iskustvo od najmanje tri godine na odgovarajućim poslovima", stoji u očitovanju koje su dostavili redakciji Dalmacije Danas.

Odgovornost komisije i bivšeg ravnatelja

Ustanova je pritom pojasnila kako je do propusta došlo u samom natječajnom postupku. Prema njihovim navodima, nepravilnosti su povezane s radom komisije za provedbu javnog natječaja, čiji su članovi potpisali izvješće o natječaju, nakon čega je bivši ravnatelj donio odluku o odabiru kandidata.

"Propust u postupku zapošljavanja napravljen je od strane imenovanih članova komisije za provedbu javnog natječaja… Dok je Odluku o odabiru kandidata potpisao bivši ravnatelj", naveli su u odgovoru Dalmaciji Danas, dodajući kako su zatražili pravno savjetovanje kako bi mogli nastaviti postupati u skladu sa zakonom.

Državni inspektorat ranije je najavio da će zbog ovog slučaja podnijeti optužni prijedlog zbog osnovane sumnje na kršenje članka 23. Zakona o radu, odnosno zbog sklapanja ugovora s osobom koja ne udovoljava posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa.

Revizija za 2023.: Plan poslan, provedba počela

Paralelno s ovim slučajem, Upravno vijeće razmatralo je i uvjetno mišljenje Državne revizije za 2023. godinu. Iz JU Park-šuma Marjan u odgovoru na upit poručuju kako su rokove prema Reviziji ispunili te da su već krenuli u provedbu preporuka.

"Javna ustanova je imala rok za dostavu Plana provedbe naloga i preporuka… Do 30.11.2025. Plan je uredno dostavljen i nalozi i preporuke Državne revizije se već počinju provoditi", naveli su.

Dodaju i da Upravno vijeće te vršitelj dužnosti ravnatelja u potpunosti surađuju s nadležnim tijelima. "Upravno vijeće i VD ravnatelja je pregledalo i u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima te će transparentno postupati u svim fazama postupka", stoji u odgovoru koji potpisuje v. d. ravnatelja Jakša Božanić.

Slučaj zapošljavanja i nalaz Revizije tako ostaju među ključnim temama u radu nove uprave ustanove, a očekuje se i daljnji razvoj postupka nakon najave Inspektorata.