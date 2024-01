Grdović se opustio pa otkrio što mu se dogodilo u prometu: "Zaustavila me policija. Koliko puta su mi vadili krv, ostat ću bez krvi"

Mladen Grdović jedan je od najdugovječnijih pjevača dalmatinske pop scene, a osim po pjesmi poznat je i po dobrom raspoloženju gdje god da se pojavi.

Tako je na jednoj večeri Zadranin pričao anegdote iz prometa i to nakon koncerta koji je održao na Pagu.

Na njegovu nesreću, na povratku kući zaustavila ga je policija.

"Pušćite me ljudi Božji da dođen do Zadra. Ako ne puvaš, idemo vaditi krv. Ja kažem: 'Ne idem ja, dragi moj policajac, koliko ste vi mene puta u godinu dana zastavili, koliko ste me puta izvadili krv, ja ću ostati bez krvi. Ja ću vas tužiti'"; dio je Grdovićevog pripovijedanja.

Video kruži društvenim mrežama.