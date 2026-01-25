Grčka osvojila treće mjesto na EP u vaterpolu

Grčka muška vaterpolska reprezentacija osvojila je svoje prvo odličje na europskim prvenstvima u povijesti nakon uvjerljive pobjede 12:5 protiv Italije u susretu za brončanu medalju na EP-u u Beogradu. Stylianos Argyropoulos predvodio je Grčku s četiri pogotka, dok su za Italiju Filippo Ferrero i Francesco Condemi postigli po dva gola.

Od samog početka susreta bilo je vidljivo da je Grčka znatno motiviranija. Dominirala je u svim segmentima igre i na kraju zasluženo stigla do uvjerljive pobjede i povijesne medalje.

Finalna utakmica igra se od 20.30 sati, a za naslov europskog prvaka borit će se domaćin Srbija i Mađarska. Hrvatska je Europsko prvenstvo u Beogradu završila na šestom mjestu, nakon poraza od Španjolske u susretu za peto mjesto.