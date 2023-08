Grci pred utakmicu: Livaja je kao bog u Splitu, čak bira kad će trenirati

Ususret trećem pretkolu Konferencijske lige i susretu između Hajduka i PAOK-a, na poznatom grčkom portalu Gazzetta objavljena je analiza momčadi Hajduka, a poseban fokus Grka je na Marku Livaji.

“U Hajduku se sve vrti oko Marka Livaje. Ključni je igrač pobjednika Kupa Hrvatske i u najboljoj je formi u karijeri. Nikada nije bio tako samouvjeren kao sada. Za splitsku momčad bivši napadač AEK-a nije samo nogometaš. On je velika zvijezda. Do te mjere da on sam odlučuje kada će trenirati! On je igrač koji svojom neospornom kvalitetom i sposobnošću s loptom u nogama može presuditi svaku utakmicu u hrvatskoj ligi”, piše u analizi, prenosi N1.

Dotaknuli su se i Livajinog utjecaja u samom gradu Splitu.

“Navijači ga štuju kao boga! Može što hoće i Splićani će ga podržati. Kako je za Gazzettu izvijestio hrvatski novinar Izak Ante Sušić: ‘Ako na Facebooku napiše da želi žlicu soli za sat vremena, iz kuće će mu se iznijeti stotine kila!’ . Čaroban je njegov utjecaj na svijet Hajduka.”

Dotaknuli su se i trenera Ivana Leke kojeg se dugo povezivalo s AEK-om prije dolaska na klupu Hajduka.

“Ivan Leko je jako dobar trener i nakon šest mjeseci uspona i padova je posložio momčad. Uspio je prenijeti svoju filozofiju i učiniti je doista svojom. Bio je izuzetno dobar u Club Bruggeu, Antwerpenu, pa čak i u Kini sa Shanghai Portom. Čak se 45-godišnji trener često povezivao i s klupom jedne grčke momčadi. Riječ je o AEK-u, koji ga je tražio prije nego što je dogovorio suradnju s Matiasom Almeydom. Na kraju se Leko ipak vratio u domovinu u Hajduk s kojim je podigao pehar u Kupu”, navode Grci.

Ističu kako će jedna od glavnih prednosti Hajduka sjajna atmosfera i pun stadion ‘gladnih’ navijača.

“Veliko oružje Hajduka je neviđeno i čarobno okupljanje cijelog Splita oko momčadi. Nije slučajno što su ulaznice za prvu utakmicu rasprodane u samo četiri sata. Među navijačima pobjednika Kupa Hrvatske vlada velika ‘glad’ za utakmicama poput ove s PAOK-om. Ovu pobjedu žele više od svega jer vjeruju da će to biti prekretnica koja može promijeniti cijelu sezonu momčadi. Kvalifikacije se smatraju velikim korakom za momčad prema snu o europskom putu”, zaključak je detaljne analize.