Grašo se oprostio od Halida: "Dočekivali smo lijepe zore..."

Glazbena scena i dalje se oprašta od legendarnog pjevača narodne glazbe Halida Bešlića, čiji je odlazak duboko potresao kolege i obožavatelje diljem regije.

Među onima koji su mu odali počast bio je i Petar Grašo, koji je na svom Instagram profilu podijelio dirljivu objavu u znak sjećanja na Halida.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Opraštamo se od velikog čovjeka i prijatelja. Halid je bio ne samo izvanredan pjevač i umjetnik, već iznad svega prekrasna duša. Imali smo lijepa druženja i dočekali neke lijepe zore uz pjesmu i osmijeh. Zauvijek će ostati u svim našim srcima. Počivaj u miru, legendo", napisao je Grašo.