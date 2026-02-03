Gradu Splitu odobrena milijunska sredstva za rekonstrukciju i dogradnju triju osnovnih škola

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je odluku o financiranju projekata u okviru Poziva "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – Grupa 1", financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojom su Gradu Splitu odobrena značajna sredstva za unaprjeđenje školske infrastrukture.

Odlukom Ministarstva financiranje je osigurano za sljedeće projekte na području Grada Splita:

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Ravne Njive – Neslanovac u iznosu od 5.571.509,11 eura

Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Split 3 u iznosu od 4.981.011,96 eura

Dogradnja i rekonstrukcija škole i školske dvorane Osnovne škole Pujanki u iznosu od 5.950.143,60 eura

Ukupna vrijednost odobrenih sredstava predstavlja značajan iskorak u stvaranju uvjeta za jednosmjenski rad i provedbu cjelodnevne škole, čime se dodatno unaprjeđuju obrazovni standardi te kvaliteta boravka učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika u školama.

"Realizacijom ovih projekata poboljšat će se prostorni i tehnički uvjeti rada, osigurati dodatni kapaciteti te stvoriti sigurnije, kvalitetnije i uključivije okruženje za učenike i djelatnike osnovnih škola na području Splita. Grad Split nastavlja s ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu s ciljem stvaranja modernih, sigurnih i funkcionalnih škola, prilagođenih suvremenim obrazovnim potrebama", rekao je gradonačelnik Tomislav Šuta.