Gradu Splitu isporučene dvije nove cestovne čistilice za Čistoću

Danas su Čistoći isporučene dvije nove čistilice Ravo R5.

Ravo, član Fayat Grupe, vodeći je europski proizvođač cestovnih čistilica za urbane sredine. Njihovi strojevi, poznati po vrhunskoj učinkovitosti usisavanja, jednostavnom rukovanju i visokoj pouzdanosti, koriste se u gradovima diljem svijeta – od povijesnih jezgri do velikih prometnih površina.

Financiranje ovih dviju čistilica omogućio je Grad Split iz proračunskih sredstava, a inicijativa za nabavu započela je u srpnju prošle godine.