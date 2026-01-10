Gradski vijećnik o Vranjicu: "Riječ je o jednoj od najnepotrebnijih izgradnji luke u povijesti Hrvatske"

Nezavisni gradski vijećnik Pero Ugarković s liste Centra upozorio je da se iza dugo najavljivane sanacije zagađenja na području Vranjica krije projekt koji bi mogao rezultirati trajnim uništavanjem prirodnog okoliša i dodatnom betonizacijom tog prostora.

„Sanaciju smo s jedne strane jedva dočekali, ali s druge strane svjedočimo planu koji podrazumijeva devastaciju prirodnog biofiltera – posljednjeg preostalog dijela netaknute obale, izuzev manjeg dijela Barbarinca, zajedno s plitkim podmorjem. Riječ je o prostoru površine oko četiri hektara“, ističe Ugarković.

Prema njegovim riječima, realizacijom tog zahvata Vranjic bi postao područje doslovno sa svih strana okruženo betonom i industrijom. „To bi bila ‘predivna vijest’ za Vranjic i gradski kotar Brda, koji bi time ostao bez svoje jedine plaže“, dodaje.

Posebno problematičnim smatra način na koji se projekt predstavlja javnosti. Ugarković tvrdi da se tzv. strateški zahvat agresivno promovira u medijima, dijelom i putem plaćenih promotivnih objava Lučke uprave. „U stvarnosti, riječ je o jednoj od najnepotrebnijih izgradnji luke u povijesti Hrvatske“, naglašava.

Kao glavni razlog navodi prometnu neučinkovitost projekta. „Svrha zahvata svodi se na to da nekoliko kamiona, umjesto da prolazi preko postojeće trajektne luke, obilazi cijeli Splitski poluotok. Time se stvaraju veći troškovi, dodatna buka i nova prometna opterećenja“, kaže Ugarković.

Upozorava i na dodatne financijske posljedice. Prema dostupnim informacijama, zbog tog projekta poskupjela je i planirana izgradnja mosta Stinice – Kaštela, kako bi povećani promet brodova mogao prolaziti bez potrebe za dizanjem mosta.

„Povijest će pamtiti da smo Lav Igor Belamarić i ja bili jedini koji su javno upozoravali na ekocid koji će ovaj ‘strateški projekt’ proizvesti“, zaključuje Ugarković.