Vranjic dočekao odluku koja se čekala godinama

Na Sjednici u petak, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prijedlog odluke o davanju posebne upotrebe pomorskog dobra u svrhu sanacije obalnog područja u Gradu Solinu.

Ovim prijedlogom Odluke Vlada Republike Hrvatske radi zaštite okoliša i prirode, daje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost posebnu upotrebu pomorskog dobra, u svrhu zahvata u prostoru posebne namjene, sanacije obalnog dijela nasuprot tvornice Salonit d.d. i pripadajuće obalno područje u Vranjicu, Grad Solin.

Na području pomorskog dobra na poluotoku Kosica, Općina Vranjic istražnim radovima utvrđena je površina onečišćenja kopnenog i morskog dijela azbestom, stoga je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao ovlaštena osoba za sanaciju ovog područja, sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028. godine, ishodio Lokacijsku dozvolu i zatražio posebnu upotrebu pomorskog dobra, u svrhu ishođenja Građevinske dozvole i provedbu zahvata sanacije.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje na posebnu upotrebu iznosi 53880 m2, a stalni dio naknade iznosi 0.10 eura/m2 zauzete površine.

Posebna upotreba daje se na razdoblje od pet godina, a ako se sanacija dovrši prije ovog roka, ovlaštenik može zatražiti raskid Ugovora.