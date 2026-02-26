Gradski vijećnik Josip Gojak: Prekretnica u stambenoj politici. Zakon o priuštivom stanovanju donosi priuštivi najam i štiti stambeni fond

Splitski gradski vijećnik iz redova HDZ-a Josip Gojak oglasio se na svojoj Facebook stranici.

Pojam priuštivog stanovanja nikada se nije češće spominjao u javnosti nego danas, i to s vrlo dobrim razlogom. Već je vidljivo kako Republika Hrvatska, ali i naš Grad Split, konačno donose mjere koje će pokazati da ovaj koncept neće biti mrtvo slovo na papiru, već politika koja se provodi.

Pred saborskim zastupnicima se našao prijedlog Zakona o priuštivom stanovanju. To je, uz nedavno doneseni Nacionalni plan stambene politike, ključni korak kojim uvodimo mehanizme kakve u Hrvatskoj nismo do sada imali. Govorimo o uvođenju priuštivog najma, razvoju mikro stambenih jedinica i uspostavi neprofitnih stambenih zadruga. Ono što smatram posebno važnim je uvođenje zabrane prodaje stanova kupljenih po povlaštenim uvjetima u razdoblju od 35 godina. Time izravno u korijenu uklanjamo mogućnost nekretninskih špekulacija i dugoročno štitimo fond stanova koji moraju ostati dostupni našim ljudima, a ne služiti za brzu zaradu pojedinaca.

Ove mjere jasno demantiraju stalne tvrdnje oporbe o slabljenju lokalne samouprave. Naprotiv, država ovime aktivno jača naše ovlasti i daje nam alate da sami upravljamo razvojem svojih sredina. Mladi ljudi i brojni građani koji se svakodnevno bore s nerealnim cijenama kvadrata željno iščekuju punu realizaciju ovog zakona i ove politike. Ohrabruje me što je javni poziv za državni najam prošao bolje od svih očekivanja. Ponosan sam što je i Split aktivni sudionik u procesima - upravo privodimo kraju javno savjetovanje o Odluci o davanju stanova u najam i već pripremamo konkretne projekte na četiri lokacije u gradu.

Uvjeren sam da ćemo s novim instrumentima u rukama, zajedničkim snagama Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem, ali i Grada Splita pod vodstvom gradonačelnika Tomislava Šute i drugih lokalnih sredina, ostvariti zacrtani cilj od 20.200 priuštivih stambenih jedinica u Hrvatskoj. Ne raspravljamo više o tome isplati li se ovakva politika ili ne - vrijeme je pokazalo da se ona itekako isplati i da je to jedini pravi put u rješavanju stambenog pitanja za mlade obitelji.